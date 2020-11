L'app di Amazon ti regala 15 euro: ecco come

Forse non tutti sanno che l’app di Amazon regala 15 euro a chiunque vi acceda per la prima volta. Se non hai mai installato l’app del marketplace, insomma, hai una carta da poterti giocare per abbassare il costo del tuo prossimo acquisto.

App Amazon? 15 euro per tutti

Ottenere i propri 15 euro è estremamente semplice, poiché sono sufficienti 3 passaggi:

installare l’app sul proprio smartphone accedere al proprio account Amazon tramite l’app cliccare sul banner dedicato a questa speciale promozione

A questo punto il coupon sarà incassato e si avranno 15 euro a disposizione. Per poter avere diritto a questo omaggio occorre aver realizzato il login sull’app entro il 15 gennaio 2021 ed aver effettuato il proprio primo acquisto entro il 31 gennaio medesimo. La cosa migliore è dunque approfittarne adesso, mettendo da parte i propri 15 euro o sfruttandoli immediatamente su una delle offerte di questo “Black Friday in anticipo” che andrà a terminare giovedì 19 novembre.

Attenzione, però: l’offerta (qui tutti i dettagli) è valida soltanto al primo login e su questo Amazon è chiaro:

L’offerta è valida in caso di primo log-in effettuato nel periodo della promozione. Se il cliente ha già effettuato in passato l’accesso all’App Amazon, pur senza effettuare alcun acquisto, l’offerta non è applicabile. Se l’offerta non è applicabile, il cliente vedrà l’avviso “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta” sulla pagina promozionale.

La prima volta non si scorda mai, insomma. Soprattutto se in ballo ci sono 15 euro e se per ottenerli basta semplicemente un login.