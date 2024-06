L'app Gemini per Android e iOS arriva anche in Italia

Google ha appena annunciato l’arrivo dell’app Gemini in Europa, inclusa l’Italia, e nel Regno Unito. Una buona notizia per chi vuole avere l’assistene AI di Big G sempre a portata di mano.

A partire da oggi, gli utenti Android in Europa e nel Regno Unito possono quindi scaricare l’app Gemini direttamente dal Google Play Store o accedervi tramite una scheda dedicata che appare quando si attiva l’assistente AI Google. Questo rende l’esperienza di utilizzo di Gemini ancora più immediata e accessibile per un vasto pubblico di utenti.

Funzionalità vocali integrate

L’app Gemini porta con sé molte delle amate funzionalità vocali presenti nell’Assistente AI di Google, consentendo agli utenti di programmare timer, effettuare chiamate e impostare promemoria con estrema facilità. Google ha inoltre dichiarato di essere al lavoro per supportare ulteriori funzionalità in futuro, ampliando così le potenzialità dell’app.

Estensioni Gemini in arrivo

Durante l’evento I/O 2024, Google ha annunciato l’imminente introduzione delle estensioni Gemini per Calendario, Keep, Task e Utilities (come l’app Orologio di Android) nei prossimi mesi. Queste integrazioni seguono il lancio dell’integrazione con YouTube Music, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più completa e interconnessa.

Anteprima di Gemini Live e altre funzioni su Android

Il mese scorso, Google ha presentato in anteprima Gemini Live e altre entusiasmanti funzioni che arriveranno presto su Android. Queste novità promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso dell’app, offrendo agli utenti nuovi modi per interagire con l’assistente digitale e sfruttarne appieno le potenzialità.

Disponibilità su iOS

Anche gli utenti iOS non saranno esclusi dall’esperienza Gemini. Nelle prossime due settimane, l’app sarà disponibile nell’app Google come nuova scheda, consentendo agli utenti di accedere alle funzionalità di Gemini direttamente dalla piattaforma di Apple.

Lingue supportate e i Paesi dove Gemini è disponibile

Attualmente, Gemini supporta un’ampia gamma di lingue, tra cui arabo, cinese, danese, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, indonesiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tailandese e vietnamita. Questa varietà linguistica permette a un vasto pubblico di sfruttare appieno le potenzialità dell’app.

L’elenco dei Paesi in cui è possibile scaricare l’app Gemini dal Google Play Store è in continua espansione, e ciò dimostra l’impegno di Google nel rendere il servizio sempre più accessibile a livello internazionale.