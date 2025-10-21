L'app di Intesa smetterà di funzionare su questi smartphone

Avviso importante per i clienti di Intesa Sanpaolo: la banca sta comunicando, attraverso la sua applicazione mobile, che l’app stessa smetterà presto di funzionare sugli smartphone Android e iOS meno recenti. Abbiamo ricevuto il messaggio in redazione. Vediamo con quali tempistiche e quali saranno i telefoni interessati.

Intesa Sanpaolo: un avviso per l’app Android e iOS

Il primo riferimento è a dicembre 2025. Entro fine anno, l’applicazione non potrà più essere utilizzata su smartphone con Android 8 (o edizioni precedenti). Va considerato che si tratta di una versione distribuita nel 2017 e ormai considerata obsoleta. Le statistiche ritengono sia presente su meno del 2% dei dispositivi in circolazione.

Ti informiamo che, a partire da dicembre 2025, l’app Intesa Sanpaolo Mobile non potrà più essere installata né utilizzata su smartphone con versione del sistema operativo Android 8.

Un secondo step è pianificato per marzo 2026. Allora l’app smetterà di funzionare su Android 9 e 10 oltre che su iOS 13 e 14. Questo potrebbe effettivamente mettere in difficoltà più utenti. Sono infatti piattaforme lanciate tra il 2018 e il 2020, dunque ancora piuttosto diffuse.

Inoltre, a partire da marzo 2026 l’app non potrà più essere installata né utilizzata su smartphone con versione del sistema operativo Android 9 e 10 e iOS 13 e 14.

A conti fatti, tra cinque mesi l’app mobile di Intesa Sanpaolo funzionerà solo su Android 11 (o versioni successive) e iOS 15 (e versioni successive).

Sarà pertanto possibile utilizzare l’app con sistemi operativi superiori ad Android 11 e iOS 15.

Nel caso di smartphone Android, ci sono altri due requisiti da soddisfare: il supporto al Play Store per download e aggiornamenti e 6 GB di RAM. Ricordiamo che già dall’estate l’app non è più compatibile con i dispositivi privi dei servizi Google (leggasi HUAWEI).

Ti ricordiamo che, se scegli uno smartphone con sistema operativo Android, occorre verificare che sia presente il Google Play Store e che lo smartphone utilizzato abbia almeno 6 GB di RAM.

Seguiranno ulteriori comunicazioni

I clienti interessati, che hanno installato l’app su uno smartphone che sta per essere abbandonato, riceveranno più avanti ulteriori comunicazioni.

La Banca invierà prossimamente una comunicazione ai clienti che utilizzano l’app Intesa Sanpaolo Mobile tramite uno smartphone con sistemi operativi che non saranno più supportati, per fornire informazioni più dettagliate: sulla dismissione dell’app da tali dispositivi, sulle modalità con cui i clienti potranno continuare l’utilizzo del servizio a distanza della Banca. A questo proposito, precisiamo sin d’ora che tali clienti avranno ancora a disposizione la modalità di utilizzo del servizio a distanza della Banca tramite O-Key SMS.

O-Key SMS, servizio a pagamento

La fruizione dei servizi tramite O-Key SMS prevede una spesa. Anzi due, considerando il costo dei messaggi ricevuti.

L’O-Key SMS ha un canone annuo di € 10,00; al canone annuo deve essere aggiunto il costo di ogni SMS ricevuto, addebitato direttamente dal gestore telefonico sull’utenza del cliente in base al piano tariffario in vigore. Per verificare i costi, occorre rivolgersi al proprio operatore telefonico.

L’interruzione del supporto, da parte dell’app, per le versioni più datate di Android e iOS, non comporterà alcuna conseguenza sui metodi di pagamento. Tradotto: sarà possibile continuare a utilizzare le carte con le stesse modalità di sempre.