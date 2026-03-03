App IO, ci sono novità: informativa privacy e servizi preferiti

C’è un messaggio che compare in queste ore all’apertura dell’app IO, dedicato a un aggiornamento che interessa sia la modalità di trattamento dei dati sia la sezione Servizi. Andiamo con ordine, per capire cosa cambia. Lo scriviamo subito: non è ancora il momento della tessera elettorale né degli altri nuovi documenti in arrivo su IT-Wallet, per quelli bisognerà attendere.

Aggiornata l’informativa privacy dell’app IO

La prima novità è quella che riguarda l’informativa privacy oltre a termini e condizioni d’uso. Sono state apportate modifiche il 2 marzo 2026, passando alla versione 5.4 del documento.

Nell’applicazione è possibile consultare l’elenco dei cambiamenti (Impostazioni, Privacy e condizioni d’uso). Per comodità lo riportiamo qui sotto. Non ci sono stravolgimenti, il team di PagoPA al lavoro sul progetto è semplicemente intervenuto su quattro punti.

Inserimento di un link che porta alla lista dei dispositivi supportati;

introduzione di una sezione dedicata alle funzionalità sperimentali;

aggiunta dei servizi preferiti a una lista per trovarli più velocemente;

sintesi e semplificazione del linguaggio di alcuni articoli per renderli più leggibili, chiarendo alcuni passaggi, riorganizzazione di alcune sezioni e correzione dei refusi.

Dunque, non ci sono rivoluzioni nel trattamento dei dati. Sarà interessante capire come sarà integrato l’accesso alle funzionalità sperimentali. Per il momento non sembrano accessibili.

Arriva l’elenco per i servizi preferiti

Concentriamoci su una delle novità introdotte, quella relativa alla sezione Servizi. L’app IO permetterà di aggiungere a un elenco dei preferiti quelli utilizzati più di frequente, così da trovarli in modo rapido. Può tornare molto comodo, considerando che ad oggi ce ne sono quasi 380.000 erogati da più di 15.900 enti.

Da un primo test non risulta ancora possibile farlo, forse servirà un aggiornamento dell’applicazione (il test è stato eseguito con la versione 3.24.1.0 su Android). Potrebbe trattarsi di una novità con distribuzione graduale, così da raccogliere i feedback necessari a correggere eventualmente il tiro in caso di problemi.

Aggiornamento (3 marzo 2026, 08:53)

Su un dispositivo Android in redazione abbiamo ricevuto l’aggiornamento alla versione 3.25.0.3. Ecco comparire nella sezione Servizi l’icona a forma di stella per creare l’elenco dei preferiti.

Lì è possibile inserire quelli da raggiungere velocemente quando necessario. In qualsiasi momento è possibile intervenire sulla lista, aggiungendo o rimuovendo elementi.

Nessuna rivoluzione, sia chiaro. È comunque l’ennesima dimostrazione di come il progetto sia vivo, aggiornato costantemente anche per rispondere a una crescita costante dei numeri relativi al suo utilizzo.