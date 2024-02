App NordPass: salva in sicurezza le tue password

L’app Password Manager di NordPass è davvero facile da usare anche se non sei un esperto di informatica. Questa soluzione, in parole povere, custodisce in maniera sicura tutte le password che utilizzi ogni giorno per i tuoi siti. Oltre alle sole password, puoi salvare le tue carte di credito, le passkey che utilizzi su determinati siti e molto altro.

Grazie al piano Family, puoi ottenere un risparmio di circa il 53%. Inoltre, NordPass fornisce anche una variante completamente gratuita adatta ad esempio se non hai particolari esigenze e intendi solamente custodire al meglio tutte le tue password.

App NordPass: i dettagli

NordPass è un’azienda costola di NordVPN, famosissima VPN con una miriade di features disponibili, e dunque non stiamo parlando degli ultimi arrivati. Infatti, tutte le soluzioni di Nord Security e NordVPN sono le più sicure attualmente in circolazione.

L’applicazione di NordPass è disponibile sottoforma di estensione per i più comuni browser come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera e Safari ma anche come software vero e proprio. NordPass salva automaticamente le password sui tuoi PC e device mobili. Puoi scaricare l’app dedicata per computer con sistema operativo Windows, macOS o Linux, ma anche per smartphone e tablet Android o iOS.

Nello specifico, il piano Premiumoltre a custodire le tue password, dati bancari, carte di credito, ecc…, è in grado di segnalarti in tempo reale eventuali violazioni di dati in corso o già avvenuti su alcuni siti web. Inoltre, con questa soluzione è possibile mascherare la tua mail per evitare di far conoscere il vostro indirizzo email a sconosciuti.

Il secondo piano, Family, è adatto a tutta la famiglia ed offre tutte le killer feature del piano Premium con la possibilità di creare fino a 6 account.

