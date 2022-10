App Store: Apple mostrerà più pubblicità da domani

Al fine di contrastare il più possibile la grave crisi di ricavi, Apple intende incrementare la monetizzazione. Questa non è una novità e soprattutto non si tratta dell’unica azienda a volere ciò. Per riuscirci, senza andare a gravare troppo suoi suoi clienti, il colosso di Cupertino aumenterà il quantitativo di contenuti pubblicitari all’interno dei servizi e più precisamente su App Store e ciò accadrà a partire da domani, martedì 25 ottobre 2022.

App Store: più pubblicità dal 25 ottobre 2022

Della cosa se ne era già iniziato a parlare nelle scorse settimane, ma adesso è una certezza: Apple ha confermato in una recente email agli sviluppatori che aumenterà le pubblicità su App Store nelle prossime ore, in tutti i paesi tranne che in Cina.

I nuovi annunci saranno inseriti in due tra le sezioni più viste, ovvero la scheda Oggi, che è la prima visibile quando viene aperto lo store, e in quella Potrebbe piacerti anche, al cui interno sono presenti suggerimenti dedicati e basati sulle abitudini di download dei singoli utenti. Ci saranno in totale quattro opzioni pubblicitarie.

Da tenere presente che si tratta di un cambiamento di rotta decisamente drastico, visto e considerato che questa è la prima volta in assoluto che la pubblicità fa capolino nella sezione iniziale di App Store, dove sino a questo momento sono stati mostrati solo suggerimenti e contenuti selezionati dalla redazione Apple.

App Store a parte, Mark Gurman di Bloomberg ipotizza che Apple intenda introdurre gli annunci pubblicitari pure nell’applicazione Mappe, presumibilmente il prossimo anno, mentre dei banner sono già visibili nell’app News e in quella Azioni.