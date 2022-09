App Store: Apple introdurrà più pubblicità entro Natale

Per l’App Store di Apple è sicuramente un periodo di grandi novità. Nelle scorse settimane sono infatti stati introdotti i pagamenti al di fuori dello store per gli sviluppatori di terze parti, mentre stando a quanto è stato possibile apprendere da poco nelle prossime settimane, molto probabilmente entro Natale, verrà applicata un’espansione pubblicitaria.

App Store: novità per la pubblicità entro fine 2022

A rendere nota la cosa è stata la redazione di CNBC, riferendo che alcuni sviluppatori avrebbero ricevuto un invito a una sessione di aggiornamento online tenuta dalla stessa Apple e focalizzata sulle pubblicità su App Store, il che fa capire che qualcosa di grosso si sta muovendo in tal senso. Nell’invito viene altresì specifico che gli ad placement saranno implementati in tempo per la stagione delle festività natalizie.

Lo sviluppatore Eric Seufert ha poi condiviso sul suo account Twitter uno screenshot dell’invito di Apple, visibile di seguito, il quale riporta chiaramente quelli che saranno gli sviluppi sul fronte in questione.

I’m unsure if a timeline for Apple’s new ad placements in the App Store had previously been announced, but it appears that they’ll be live for the “holiday season” pic.twitter.com/drcgIAYlTo — Eric Seufert (@eric_seufert) September 13, 2022

È bene tenere presente che allo stato attuale delle cose su App Store ci sono già delle pubblicità, motivo per cui resta da capire su cosa andranno a basarsi i cambiamenti che il gruppo della “mela morsicata” intende implementare.

È possibile che le modifiche andranno a riguardare il numero complessivo di pubblicità mostrate e il modo in cui compaiono nei tap principali di App Store.

Apple, inoltre, ha confermato che cercherà di proporre annunci rilevati per ogni pagina e per ogni utente, evitando che vengano sfruttati per mettere in concorrenza app della medesima tipologia.