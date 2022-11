App Store: Apple potrebbe tracciare le attività degli utenti

Apple ha sempre sostenuto che i contenuti pubblicitari non dovessero invadere le sue piattaforme, ma necessità fa virtù, come si suol dire, e le attuali condizioni economiche l’hanno spinta ad annunciare l’introduzione di più pubblicità nel suo negozio di app. Probabilmente sarà sempre per la medesima ragione che da tempo l’azienda traccia le interazioni degli utenti sull’App Store.

La notizia è stata diffusa da due ricercatori di sicurezza che si identificano con il nome di “Mysk” su Twitter. A loro dire, l’azienda di Cupertino terrebbe traccia di tutto ciò che viene selezionato durante la navigazione nell’App Store. Hanno infatti scoperto che iOS invia ad Apple un registro dettagliato sulle interazioni degli utenti con il negozio di app, tramite un file JSON.

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022