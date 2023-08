App Store: Elon Musk chiederà di ridurre la commissione

Elon Musk ha comunicato un’importante novità relativa alla percentuale trattenuta dall’azienda californiana sui guadagni dei creator. Il proprietario di X ha annunciato che parlerà con Tim Cook per chiedere una riduzione della commissione pagata ad Apple per gli acquisti in-app. Da oggi è inoltre possibile scaricare i video (solo per gli abbonati a X Blue).

È noto a tutti che Apple incassa il 30% per ogni acquisto in-app, quindi anche per ogni abbonamento a X Blue e ogni abbonamento venduto dai creator ai loro follower. L’azienda californiana trattiene il 10% della somma dopo i primi 12 mesi. Elon Musk ha comunicato una modifica della policy a vantaggio dei creator. I primi 12 mesi sono ancora gratuiti, ma il 10% viene trattenuto se il guadagno supera i 100.000 dollari.

Super Important to Support Creators!

If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.

People from every corner of the world post incredible content on 𝕏, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…

