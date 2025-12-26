 Con l'app di Telepass risparmi il 50% sull'autostrada
Scarica l’app di Telepass sul tuo smartphone e inizia subito a risparmiare: fino al 50% sul pedaggio delle autostrade grazie all’offerta Sempre, con il dispositivo Slim colorato gratis da mettere sul veicolo e il parcheggio nelle strisce blu senza commissioni. In più, non ci sono costi di attivazione e hai la possibilità di effettuare la disdetta senza costi o penali, quando vuoi.

Scarica l’app di Telepass: tutti i vantaggi per te

È un’occasione d’oro se sei finalmente in partenza per le meritate vacanze di Natale o per capodanno e, più in generale, se viaggi molto in auto. Il dispositivo può essere associato a due targhe, con la possibilità di passare in un istante dall’una all’altra quando vuoi, con un tap sul telefono. Scopri di più nella pagina dedicata, dove puoi scaricare l’applicazione che ti consentirà anche di tenere monitorate le spese (l’addebito avviene una volta ogni tre mesi).

L'offerta Telepass Sempre

Ricapitolando, quali sono i vantaggi dell’offerta Sempre di Telepass? Innanzitutto, la possibilità di guidare in autostrada senza fermarti al casello (niente più code interminabili per le partenze o i rientri) e di evitare il pagamento manuale. Ti consente poi di dire addio ai tagliandi per parcheggiare nelle strisce blu, di accedere all’area C di Milano senza ticket, di saltare la coda per salire su alcuni traghetti, di fare il pieno nei distributori convenzionati e non solo.

Ci sono anche i promemoria per il bollo, la segnalazione delle stazioni di ricarica più vicine per chi ha un’auto elettrica, la prenotazione della revisione, il supporto agli abbonamenti dei mezzi pubblici e tanto altro ancora. Tutto questo si trova all’interno dell’applicazione mobile: scaricala subito. È gratis, scegli la versione adatta al tuo smartphone tra quelle per Android e iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Davide Tommasi
