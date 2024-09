L'app Termometro di Pixel sbarca anche in Italia e in altri Paesi

All’inizio dell’anno Google ha lanciato un sistema di misurazione della temperatura corporea nell’applicazione Termometro di Pixel. Per diversi mesi questa funzione è stata disponibile solo negli Stati Uniti, ma ora sarà accessibile anche a diversi Paesi europei.

Google porta in Europa la funzione di misurazione della temperatura dell’app Termometro di Pixel

Sulla pagina di supporto di Fitbit, Google menziona diversi nuovi Paesi che possono accedere alla funzione di misurazione della temperatura corporea. Si tratta di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Lettonia.

È possibile accedere a questa funzione anche in Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e molti altri. È stato inoltre aggiunto il supporto linguistico. Ora l’app Termometro di Pixel può essere utilizzato in ceco, olandese, finlandese, francese, italiano e svedese.

Google spiega che questa funzione di temperatura corporea è disponibile solo su Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Per ottenere la funzione, tutti questi dispositivi devono “eseguire la versione 14 di Android e la versione del firmware UQ1A.231205.015.A1 o superiore“.

Come usare l’app Termometro di Pixel

Se è disponibile, la temperatura dell’oggetto che appare sullo schermo sarà combinata con la temperatura corporea, in modo che gli utenti possano sapere a quanto corrisponde la loro temperatura corporea. Per utilizzare questa nuova funzione, gli utenti devono solo avvicinare il telefono alla fronte per quattro secondi.

Successivamente, basta spostare il dispositivo verso la tempia destra o sinistra. Nella sezione Guida alla temperatura, agli utenti verrà chiesto di inserire la fascia d’età (3+ anni, 3-36 mesi o 0-3 mesi), ma questa opzione può essere facilmente disattivata dalle impostazioni. Eliminando le domande sull’età, il processo di misurazione della temperatura sarà più veloce.

La temperatura misurata può essere memorizzata e ricontrollata nella pagina Risultati recenti. Oltre a essere memorizzati in una pagina speciale, i dati sulla temperatura corporea possono essere condivisi con i Fitbit aprendo l’applicazione Fitbit e accedendo al menu FAB collegato all’app Termometro di Pixel.