Google Fitbit: addio alle app di terze parti in Europa

Google ha comunicato che le app di terze parti e le watch face (quadranti) verranno rimosse da tutti gli smartwatch Fitbit dal mese di giugno. La novità è probabilmente correlata al Digital Markets Act, quindi riguarda solo gli utenti in Europa.

Niente app di terze parti per rispettare il DMA

Nella pagina del Fitbit Help Center è scritto che la decisione di rimuovere le app di terze parti e le watch face dalla galleria dell’app Fitbit è associata ai “nuovi requisiti normativi”. Anche se non specificato, la legge in questione è sicuramente il Digital Markets Act.

Fino al mese di giugno, gli utenti europei potranno scaricare e installare le app di terze parti sui loro smartwatch. Dopo questa scadenza, nella galleria ci saranno solo app e watch face sviluppate da Google e Fitbit. L’azienda di Mountain View ha chiarito che le app e le watch face già installate continueranno a funzionare dopo il mese di giugno.

I dispositivi interessati sono: Fitbit Sense 2, Fitbit Sense, Fitbit Versa 4, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa e Fitbit Ionic. In realtà, le app di terze parti non sono disponibili per Fitbit Sense 2 e Versa 4 fin dal lancio (gli utenti possono installare solo le watch face). La novità non riguarda i fitness tracker di Fitbit, né i Google Pixel Watch.