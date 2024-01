Nuove funzionalità IA per i Pixel e Pixel 8 Verde Menta

Il primo feature drop del 2024 per i Pixel porta con sé nuove funzionalità IA destinate agli smartphone di Google. La distribuzione sarà progressiva e prenderà il via nel corso delle prossime settimane. Alcune sono quelle già presentate da bigG sul palco dell’evento Unpacked in cui Samsung ha annunciato la serie Galaxy S24.

Gli smartphone Pixel ricevono nuove funzionalità IA

La prima è Cerchia e Cerca e arriverà il 31 gennaio. Il nome scelto è di per sé piuttosto esplicativo per capirne l’utilità: permette di trovare facilmente e velocemente informazioni su tutto quanto mostrato dallo schermo, senza bisogno di cambiare app. È sufficiente un tap prolungato sul tasto home o sulla barra di navigazione per poi cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare ciò che si vuol rendere l’oggetto della ricerca.

Ancora, gli ultimi aggiornamenti della Ricerca Multipla basati sull’intelligenza artificiale consentono di porre domande più complesse a proposito di un’immagine.

Nell’applicazione Messaggi di Google arriva invece Magic Compose. In questo caso, l’IA generativa si occupa di riscrivere e di migliorare i testi da inviare. La compatibilità è prevista dal Pixel 6 in poi, ma su Pixel 8 Pro può contare sull’elaborazione on-device, grazie al supporto del modello Gemini Nano.

Photomoji, sempre in Messaggi di Google, consente di trasformare una fotografia in una reazione da spedire ai propri interlocutori. Per farlo è sufficiente selezionare l’immagine, controllare che l’IA abbia correttamente individuato l’oggetto al suo interno e premere Invio.

Il comunicato stampa giunto in redazione fa riferimento ad altre novità legate al mondo Android e destinate ai dispositivi Pixel. Tra queste ci sono Quick Share (ex Nearby Share) e la possibilità di passare istantaneamente il collegamento degli auricolari Pixel Buds Pro da Pixel Watch a qualsiasi telefono o tablet della linea.

Infine, c’è la funzione medica dell’app Termometro che permette di ottenere una misurazione della temperatura corporea, semplicemente avvicinando il telefono alla fronte. Lo storico dei rilevamenti può essere salvato nel profilo Fitbit. Questa, però, almeno in un primo momento rimarrà un’esclusiva per gli Stati Uniti.

Verde Menta: nuovo colore per Pixel 8

Da oggi, Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono disponibili per l’acquisto su Google Store anche nella nuova colorazione Verde Menta. Eccola.

Vale la pena segnalare la promozione studiata da bigG in occasione del lancio: per le prossime due settimane sarà possibile acquistarlo dallo store ufficiale usufruendo di un credito da 100 euro o 150 euro a seconda del modello scelto.

