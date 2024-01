IA: novità da Google al lancio con Galaxy S24

L’evento Samsung Unpacked in scena questa sera non ha svelato solo la nuova linea di smartphone Galaxy S24, ma anche alcune funzionalità IA inedite messe a punto da Google e destinate all’ambito mobile. Un’ennesima testimonianza di come il gruppo di Mountain View intenda puntare sempre più sull’intelligenza artificiale, per evolvere l’esperienza offerta agli utenti nella loro quotidianità.

Cerchia e Cerca, Photomoji e altre novità IA da Google

La prima delle novità degne di nota è legata proprio ai Samsung Galaxy S24: i dispositivi che compongono la gamma fanno leva sul modello Gemini messo a punto da bigG. Per saperne di più rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Debutta inoltre una funzionalità chiamata Cerchia e Cerca (Circle to Search in inglese). È destinata ad Android e, come si può intuire dal nome, permette di effettuare una qualsiasi ricerca senza dover cambiare applicazione. Consente di farlo con un semplice gesto, selezionando qualsiasi cosa in modo naturale, ottenendo così immediatamente informazioni sul suo conto. Sarà disponibile inizialmente in esclusiva su Galaxy S24, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Ancora, la lunga collaborazione tra Google e Samsung si rinnova con l’annuncio che il gruppo coreano (la sua divisione Electronics) sarà il primo partner di Google Cloud a implementare Gemini Pro e Imagen 2 su Vertex AI, via cloud, a beneficio dei propri smartphone.

Gli strumenti IA saranno poi al servizio della comunicazione. Ad esempio con Magic Compose, disponibile on device grazie a Gemini Nano, , per creare messaggi con stile personalizzato, mentre Photomoji permetterà di creare una nuova emoji partendo dalle immagini della galleria, facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa.

Non è tutto. A beneficiare di questa evoluzione è anche Android Auto. Ora, la piattaforma è in grado di riassumere in modo automatico i testi più lunghi e le chat di gruppo, offrendone poi una sintesi mentre ci si trova alla guida, evitando così distrazioni. Il sistema suggerisce inoltre risposte e azioni pertinenti, da selezionare senza nemmeno toccare il telefono.

Per saperne di più sugli annunci di Samsung Unpacked, in particolare sulla nuova linea di smartphone Galaxy S24, rimandiamo all’articolo dedicato.