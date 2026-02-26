L'app Xbox impazzisce e invia notifiche spam: cosa è successo

Gli utenti con l’app Xbox installata sullo smartphone si sono ritrovati sommersi da una raffica di notifiche identiche, tutte con lo stesso testo: “This is a dummy message sent via Braze, please capture a screenshot once you receive it. This should take you to the recently added gallery.” Un messaggio di test interno che, per qualche motivo, è sfuggito dall’ambiente di prova ed è finito sui telefoni di utenti reali.

Microsoft bombarda gli utenti Xbox con messaggi di test: errore della piattaforma AI

Non tutti gli utenti Xbox sono stati colpiti, ma abbastanza da infiammare i social in poche ore. Alcuni hanno ricevuto poche notifiche fastidiose, altri ne hanno contate decine in un arco di tempo brevissimo. La ciliegina sulla torta, diversi utenti hanno segnalato che ai messaggi era allegata l’immagine di Avatar: Frontiers of Pandora di Ubisoft, rendendo il tutto ancora più surreale.

Braze, il servizio menzionato nel messaggio, è una piattaforma di customer engagement basata sull’intelligenza artificiale che permette alle aziende di inviare notifiche personalizzate e mirate agli utenti. Evidentemente, Microsoft la stava integrando nell’app Xbox, e quelli che dovevano essere messaggi di test destinati a un ambiente controllato hanno trovato la strada verso i telefoni del pubblico.

Microsoft si scusa e scattano le indagini

Microsoft ha risposto alcune ore con un certo imbarazzo: Siamo consapevoli che alcuni utenti hanno ricevuto messaggi errati attraverso l’app Xbox Mobile. Ci scusiamo per l’inconveniente. I nostri team di ingegneria stanno lavorando per identificare la causa di queste notifiche.

Nessun rischio per gli account, nessun dato compromesso, solo un bel po’ di notifiche non richieste. Anche i giganti tech ogni tanto fanno pasticci, capita.