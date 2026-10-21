Appendi il suono allo zaino con JBL Clip 5 e goditi 12 ore di musica

Stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile che sia super compatto e leggero ma che non trascuri l’audio? Oggi abbiamo scovato un’offerta davvero interessantissima su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il JBL Clip 5 a 53,99 euro, invece che 69,99 euro.

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JBL Clip 5: porta la musica dove vuoi

Con lo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 puoi ascoltare la musica in qualsiasi posto e in qualsiasi momento facendo diventare una festa anche le serate più monotone. Sicuramente ciò che lo contraddistingue è il suo design compatto e robusto con la pratica clip che ti consente di agganciarlo ad esempio a uno zaino. In questo modo te lo puoi portare dietro senza nemmeno accorgerti di averlo.

Essendo resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP67 va benissimo anche per mare e piscina. Con JBL Pro Sound il suono risulta più ricco e potente con bassi corposi e un audio che arriva a grande distanza anche all’aperto. Inoltre puoi abbinare due speaker uguali per un audio stereo. La connessione è rapida, affidabile e a bassissima latenza. Inoltre potrai avvalerti di un’autonomia che arriva fino a 12 ore di riproduzione più 3 ore con Playtime Boost.

Una grande soluzione senza nemmeno dover spendere un mucchio di soldi. Le unità disponibili sono poche e l’offerta non durerà in eterno, quindi corri su Amazon e acquista il tuo JBL Clip 5 a 53,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.