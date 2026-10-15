Apple Music: tutte le possibilità per ottenerla gratis

Scopri tutte le possibilità per ottenere Apple Music gratis! Questo servizio di streaming musicale offre oltre 100 milioni di brani musicali, zero pubblicità per sempre e audio spaziale per farti avvolgere dalla tua musica preferita alla miglior qualità possibile. Prima di tutto, puoi ottenere 1 mese gratis se sei un nuovo abbonato. Se accedi la prima volta al catalogo hai un mese gratuito per provare tutte le funzionalità e i contenuti disponibili.

Stessa cosa se vuoi attivare il piano Famiglia, che ti permette di condividere Apple Music con altre cinque persone e così risparmiare sul costo dell’abbonamento mensile. Se sei uno studente c’è il piano Studenti, l’offerta pensata per chi studia che offre un mese gratuito di Apple Music e Apple TV. Inoltre, hai 1 mese gratis con One, l’abbonamento che racchiude in un unico pacchetto fino a 5 servizi Apple.

Infine, se hai acquistato un dispositivo idoneo puoi ottenere 3 mesi gratis di Apple Music. Risulta idoneo qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Stessa cosa per gli accessori che includono AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Oltre 100 milioni di brani gratis su Apple Music

Grazie al tuo nuovo abbonamento ad Apple Music con 1 mese o 3 mesi gratis accedi a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e con la migliore qualità audio disponibile. Cosa stai aspettando? Attiva ora la tua prova gratuita. In questo modo potrai ascoltare tanta nuova musica ogni giorno.

Una volta terminato il periodo di prova potrai continuare a utilizzare il servizio attraverso il piano che hai scelto al costo corrispondente.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.