Apple Music è annoverato tra i migliori servizi di streaming musicale perché unisce un ricco catalogo e funzionalità avanzate alla possibilità di accedere a un periodo di prova gratis. Cosa stai aspettando? Ottieni subito la tua offerta personalizzata! Infatti, se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo o un nuovo accessorio idoneo puoi approfittare dei 3 mesi gratuiti.

Puoi attivare questa offerta speciale se hai acquistato qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Sono inclusi anche gli accessori audio idonei come AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Per tutti gli altri, ovvero per tutti i nuovi utenti che non hanno acquistato un dispositivo o un accessorio nuovo negli ultimi 90 giorni, è disponibile 1 mese gratis per provare Apple Music. In tutti e due i casi è possibile accedere a tutto il catalogo musicale che include oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e la possibilità di ascoltarne diversi sfruttando l’Audio Spaziale.

L’applicazione Apple Music è compatibile con tantissimi dispositivi e sistemi operativi tra cui iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod, Apple TV 4K, CarPlay, Android e PC. Inoltre, puoi scaricarla anche per PlayStation, Xbox, Samsung, LG SMART TV, Alexa, SONOS, Google Nest e Microsoft. Insomma, potrai sfruttare il suo ricchissimo catalogo proprio ovunque con la stessa qualità e con il medesimo ecosistema.

Apple Music Gratis: nuova musica e tantissime playlist

Apple Music, con il suo periodo di prova gratis, offre comunque l’accesso a tantissima nuova musica e alle migliori playlist, alcune personalizzate in base ai tuoi gusti. Una volta terminato il periodo di prova gratuito potrai comunque continuare ad accedere alle tue playlist al prezzo dell’abbonamento in vigore in quel momento.

Non perdere questa occasione incredibile. Ottieni subito la tua offerta personalizzata e goditi la tua musica preferita attraverso una delle migliori piattaforme musicali disponibili.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.