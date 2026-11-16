Amazon Music Unlimited: oggi 3 mesi gratis anziché 1 mese

Amazon Music Unlimited oggi è incredibilmente conveniente perché puoi ottenerlo per 3 mesi gratis! Si tratta di una nuovissima offerta imperdibile che trasforma il classico mese standard di prova gratuita in ben tre mesi di accesso gratuito al ricchissimo catalogo della piattaforma di streaming musicale del colosso dello shopping. Cosa stai aspettando? Riscatta subito la tua prova gratuita.

La promozione è valida per tre mesi dall’attivazione effettiva. Al termine, salvo annullamento anticipato, si rinnoverà automaticamente a partire da soli 12,99 euro al mese, IVA inclusa. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti che registrano un account su Amazon. Sbrigati ad approfittarne subito perché si tratta di un’opportunità a tempo limitato. Insomma, tutti i vantaggi ti stanno aspettando.

I vantaggi di Amazon Music Unlimited gratis 3 mesi

Grazie a questa incredibile offerta ottieni subito Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi. Chi ti propone un periodo di prova gratuito così lungo e abbondante? Ma quali sono i vantaggi effettivi di questa piattaforma di streaming musicale? Vediamo quelli principali che ti faranno girare letteralmente la testa per quanto sono incredibili.

Prima di tutto questo servizio offre a tutti i suoi abbonati un catalogo di oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand. Questo significa che non solo avrai l’imbarazzo della scelta e che sicuramente troverai i tuoi brani preferiti, ma che potrai ascoltarli senza interruzioni e anche quando non hai una connessione dati e sei offline. Niente male vero? Ma questo è solo l’inizio dei vantaggi.

Infatti, all’interno del catalogo potrai anche accedere a milioni di episodi podcast e hai anche la possibilità di scegliere, una volta al mese, tra più di 350 mila audiolibri. Infine, oltre alla quantità di contenuti disponibili a catalogo, con Amazon Music Unlimited gratis 3 mesi potrai anche provare la qualità del suono offerto da questa piattaforma: Audio 3D e HD.