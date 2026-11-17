In modo del tutto legale e sicuro, oggi puoi ottenere fino a 3 mesi gratis con Apple Music. Cosa stai aspettando? Approfitta subito della promozione! Per accedere al suo ricchissimo catalogo di oltre 100 milioni di brani musicali devi semplicemente essere un nuovo cliente e così ottenere 1 mese di prova gratuita o 3 mesi gratuiti per aver acquistato non più di 90 giorni fa un nuovo dispositivo tra quelli idonei:
- qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;
- qualsiasi accessorio nuovo idoneo AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Apple Music Gratis è realtà
Poter accedere ad Apple Music Gratis è una realtà! In questo modo potrai provare la massima qualità audio, l’audio spaziale immersivo e contenuti esclusivi. Addirittura, questa piattaforma offre anche Apple Music Sing, la modalità che ti permette di cantare le tue canzoni preferite proprio come al Karaoke. Tutto questo senza impegno. Infatti, puoi disdire quando vuoi, anche poco prima che termini la prova gratuita. Approfitta subito della promozione!
Le novità musicali di oggi su Apple Music
Di seguito trovi tutte le novità musicali aggiunte oggi su Apple Music e che, grazie alla promozione in corso, potrai ascoltare gratis.
- Me In Your Head (feat. Beth Ditto) Hot Chip
- Ogni volta che sei qui Gazzelle
- BOMBE Sayf
- Stelle&Galassie BLANCO
- Ciao Elisa
- Torn (feat. Dolly Parton) U2
- Il rumore delle cose nuove Brunori Sas
- Francesco Gabbani Francesco Gabbani
- Bam (feat. Guè) MV Killa
- casa Sangiovanni
- ROMANTICA (Live Tor Vergata) Ultimo
- Supernova Snoh Aalegra
- Senza Tregua ANTONIA
- Killing The Mood Holly Humberstone
- Ciao Amore Junior K, Ernia, mew
- Why Not? Offset, Quavo, Loe Shimmy
- Livia Gazzelle
- Mina vagante Enrico Nigiotti
- Cicatrice – From the HBO Original series Melania Rea BigMama
- Superclub MILLE
- Leave You (Never) FLO
- Polo Nord Yaraki
- Here Then We’re Gone The Hunger Games, Ella Langley
- Surrender Labrinth
- Che Notte È Questa! Claudio Baglioni
- Profumo di Lei Latrelle
- America Camilla Magli
- Trophy Leon Thomas
- s.martino Drast
- BLU Mida
- Alexander Platz Chiara Galiazzo
- MI PRIMER AMOR Cate Lumina
- T’AMO GIOIA, Caterina Caselli
- Sbagliamo da professionisti Lil Kvneki
- Últimamente (W Sound 11) W Sound, De La Rose, Ovy On the Drums
- Trust SarahJae, Shablo
- Have Yourself a Merry Little Christmas Laufey, Peanuts
- ACES Fall Out Boy
- Domani Cristiano Godano
- un’eccezione Jacopo Sol
- Ordine e pulizia Vinicio Capossela
- vampiro LYSA
- All Eyes On Me Scout Willis
- Cosa mi fai Will
- Talk Behind My Back 24kGoldn, Niko Rubio, Victor Thell
- SUIATSU Stray Kids
- Immortale (feat. Guè) Nex Cassel, St Luca Spenish
- I Don’t Trust Tomorrow Bullet for My Valentine, Will Ramos, Lorna Shore