In modo del tutto legale e sicuro, oggi puoi ottenere fino a 3 mesi gratis con Apple Music. Cosa stai aspettando? Approfitta subito della promozione! Per accedere al suo ricchissimo catalogo di oltre 100 milioni di brani musicali devi semplicemente essere un nuovo cliente e così ottenere 1 mese di prova gratuita o 3 mesi gratuiti per aver acquistato non più di 90 giorni fa un nuovo dispositivo tra quelli idonei:

qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;

qualsiasi accessorio nuovo idoneo AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Apple Music Gratis è realtà

Poter accedere ad Apple Music Gratis è una realtà! In questo modo potrai provare la massima qualità audio, l’audio spaziale immersivo e contenuti esclusivi. Addirittura, questa piattaforma offre anche Apple Music Sing, la modalità che ti permette di cantare le tue canzoni preferite proprio come al Karaoke. Tutto questo senza impegno. Infatti, puoi disdire quando vuoi, anche poco prima che termini la prova gratuita. Approfitta subito della promozione!

Le novità musicali di oggi su Apple Music

Di seguito trovi tutte le novità musicali aggiunte oggi su Apple Music e che, grazie alla promozione in corso, potrai ascoltare gratis.

Me In Your Head (feat. Beth Ditto) Hot Chip

Hot Chip Ogni volta che sei qui Gazzelle

Gazzelle BOMBE Sayf

Sayf Stelle&Galassie BLANCO

BLANCO Ciao Elisa

Elisa Torn (feat. Dolly Parton) U2

U2 Il rumore delle cose nuove Brunori Sas

Brunori Sas Francesco Gabbani Francesco Gabbani

Francesco Gabbani Bam (feat. Guè) MV Killa

MV Killa casa Sangiovanni

Sangiovanni ROMANTICA (Live Tor Vergata) Ultimo

Ultimo Supernova Snoh Aalegra

Snoh Aalegra Senza Tregua ANTONIA

ANTONIA Killing The Mood Holly Humberstone

Holly Humberstone Ciao Amore Junior K, Ernia, mew

Junior K, Ernia, mew Why Not? Offset, Quavo, Loe Shimmy

Offset, Quavo, Loe Shimmy Livia Gazzelle

Gazzelle Mina vagante Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti Cicatrice – From the HBO Original series Melania Rea BigMama

BigMama Superclub MILLE

MILLE Leave You (Never) FLO

FLO Polo Nord Yaraki

Yaraki Here Then We’re Gone The Hunger Games, Ella Langley

The Hunger Games, Ella Langley Surrender Labrinth

Labrinth Che Notte È Questa! Claudio Baglioni

Claudio Baglioni Profumo di Lei Latrelle

Latrelle America Camilla Magli

Camilla Magli Trophy Leon Thomas

Leon Thomas s.martino Drast

Drast BLU Mida

Mida Alexander Platz Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo MI PRIMER AMOR Cate Lumina

Cate Lumina T’AMO GIOIA, Caterina Caselli

GIOIA, Caterina Caselli Sbagliamo da professionisti Lil Kvneki

Lil Kvneki Últimamente (W Sound 11) W Sound, De La Rose, Ovy On the Drums

W Sound, De La Rose, Ovy On the Drums Trust SarahJae, Shablo

SarahJae, Shablo Have Yourself a Merry Little Christmas Laufey, Peanuts

Laufey, Peanuts ACES Fall Out Boy

Fall Out Boy Domani Cristiano Godano

Cristiano Godano un’eccezione Jacopo Sol

Jacopo Sol Ordine e pulizia Vinicio Capossela

Vinicio Capossela vampiro LYSA

LYSA All Eyes On Me Scout Willis

Scout Willis Cosa mi fai Will

Will Talk Behind My Back 24kGoldn, Niko Rubio, Victor Thell

24kGoldn, Niko Rubio, Victor Thell SUIATSU Stray Kids

Stray Kids Immortale (feat. Guè) Nex Cassel, St Luca Spenish

Nex Cassel, St Luca Spenish I Don’t Trust Tomorrow Bullet for My Valentine, Will Ramos, Lorna Shore

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