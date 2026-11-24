Se approfittando del Black Friday hai acquistato un nuovo dispositivo nell’ecosistema Apple o un paio di cuffie Beats hai a disposizione un vantaggio nascosto che molti dimenticano di riscattare e, magari, non sanno nemmeno che esiste. Con una speciale promozione dedicata ai nuovi abbonamenti, puoi ottenere infatti 3 mesi gratis di Apple Music senza alcun vincolo e con la libertà di disdire quando vuoi direttamente dalle impostazioni del tuo account.

Durante tutto il trimestre gratuito avrai accesso completo al catalogo della piattaforma con massima qualità audio, audio spaziale immersivo e contenuti esclusivi senza interruzioni pubblicitarie. La lista dei dispositivi idonei a ricevere la promozione è molto ampia e comprende iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, oltre a AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini e alle cuffie e altoparlanti Beats.

Come attivare i 3 mesi gratis di Apple Music

Attivare la promozione richiede meno di un minuto: dopo aver configurato il nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, oppure dopo aver abbinato AirPods, HomePod, Beats o Apple Watch a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS, ti basterà aprire l’app Apple Music. Il banner dedicato dovrebbe comparire subito all’avvio o all’interno della scheda Home, dove dovrai semplicemente toccare Accetta ora per iniziare subito l’ascolto.

L’offerta, come detto in apertura, è riservata esclusivamente ai nuovi abbonati che attivano un dispositivo idoneo acquistato di recente, quindi se in passato avevi già usufruito di una prova gratuita o di un abbonamento attivo non potrai riscattarla di nuovo. Dall’elenco degli accessori compatibili restano esplicitamente esclusi gli auricolari Beats Flex.

Al termine dei tre mesi gratuiti il piano si rinnova ai prezzi di listino, a meno che non disattivi il rinnovo prima della scadenza. Detto questo, è una promozione che dovresti sfruttare perché se hai appena messo sotto l’albero o sulla scrivania un nuovo prodotto Apple o Beats non ti costa nulla sbloccare tre mesi interi di musica ad altissima qualità, ricordandoti solo di impostare un promemoria nel caso decidessi di non proseguire.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.