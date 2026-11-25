L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited torna in offerta. Fino al prossimo 11 gennaio, i nuovi clienti che completano la sottoscrizione ricevono tre mesi gratis. In seguito il piano si rinnova a 12,99 euro al mese, IVA inclusa.

Anche durante il periodo promozionale si avrà accesso agli oltre 100 milioni di brani in catalogo, agli innumerevoli podcast e a un audiolibro a scelta al mese tra gli oltre 350.000 disponibili. Inoltre sarà possibile provare l’audio 3D e HD, per un’esperienza d’ascolto di livello superiore.

L’intero catalogo è senza pubblicità, una caratteristica che di certo farà piacere ai tanti utenti che non sopportano le continue interruzioni pubblicitarie tra una canzone e l’altra. In più è possibile effettuare salti illimitati di brani, fino a trovare il brano giusto a seconda dello stato d’animo o della giornata.

A proposito di brani, la lista delle canzoni più popolari tra gli abbonati ad Amazon Music Unlimited include Eri solo da incontrare di Alfa, La testa gira di Fred De Palma, Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari, Buon vento dello stesso Alfa con Jovanotti, Balorda nostalgia di Olly & July e Sorry Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nella classifica dei podcast si confermano Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini (Il Post), Il podcast di Alessandro Barbero, Non hanno un amico di Luca Bizzarri, Cose molto umano di Gianpiero Kesten, Profondo Nero con Carlo Lucarelli, Dove nessuno guarda – Il caso di Elisa Claps di Pablo Trincia, Crime & Comedy con Marco Champier e Clara Campi, Storie di Brand di Max Corona ed Elisa True Crime di Elisa De Marco.

Tornando alla musica, il clamoroso successo della serie Nord Sud Ovest Est, secondo e ultimo capitolo de La leggendaria storia degli 883, è evidente anche nelle prime posizioni della sezione Album popolari di Amazon Music Unlimited. Al primo e secondo posto figurano infatti due album degli 883, Gli anni e Hanno ucciso l’uomo ragno.