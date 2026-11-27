Il Black Friday è approdato anche su Amazon Music Unlimited, la piattaforma di streaming musicale in offerta con la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di accesso. Una promozione davvero incredibile e ricca che cambia le regole del gioco. Infatti, solitamente il periodo di prova offerto da Amazon era di un mese. Cosa stai aspettando? Approfittane subito prima che finisca! Si tratta di un’occasione imperdibile.

Puoi disdire quando vuoi, altrimenti, al termine del periodo di prova gratuita si rinnoverà automaticamente a partire da soli 12,99 euro al mese. Questa piattaforma offre davvero un mondo di musica per tutti coloro che vogliono avere solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. Infatti, il ricco catalogo include oltre 100 milioni di brani musicali, tantissimi dei quali vengono aggiunti quasi ogni giorno. In pratica, le novità non mancano mai e tu potrai ascoltarle prima di tutti.

Nondimeno, una volta abbonato potrai accedere a milioni di episodi podcast e potrai scegliere una volta al mese tra più di 350 mila audiolibri. L’accesso è illimitato, senza pubblicità, con skip illimitati e modalità offline inclusa. In altre parole potrai creare le tue playlist e ascoltare i tuoi brani preferiti quante volte vuoi, seguendo la sequenza che preferisci e senza interruzioni, anche offline. Insomma, Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi è un vero e proprio regalo.

Tutta l’offerta Amazon Music Unlimited dopo i 3 mesi gratis

Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi è davvero un’offerta incredibile. Approfittane subito prima che finisca! Al termine della prova gratuita sei libero di scegliere se disdire l’abbonamento e non pagare nulla o lasciare che si rinnovi automaticamente scegliendo tra tre piani differenti:

ABBONAMENTO INDIVIDUALE a soli 12,99 euro al mese Accesso illimitato a 100 milioni di brani senza pubblicità Milioni di episodi podcast Ascolta i tuoi brani preferiti, ovunque.

ABBONAMENTO FAMILY a soli 22,99 euro al mese L’abbonamento più conveniente per tutta la famiglia Collega fino a 6 dispositivi in contemporanea per ascoltare in streaming

ABBONAMENTO ECHO/FIRE TV a soli 6,99 euro al mese Quando vuoi ascoltare un brano, basta chiedere Ascolta 100 milioni di brani dal tuo dispositivo Echo o Fire TV

