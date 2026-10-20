Tutta la musica che vuoi senza pubblicità e fino a 3 mesi gratis con Apple Music

Con Apple Music accedi a tutta la musica che vuoi, senza pubblicità e con la migliore qualità e su tutti i tuoi dispositivi, fino a 3 mesi gratis. Cosa aspetti? Sfrutta una delle promozioni disponibili per i nuovi iscritti o per chi ha acquistato un nuovo device idoneo.

Infatti, se hai acquistato un nuovo dispositivo ottieni 3 mesi gratuiti di prova del servizio. È compatibile a questa promozione qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate. Lo stesso vale se hai acquistato AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Tantissima musica nuova ogni giorno gratis su Apple Music

Scopri tantissima musica nuova ogni giorno grazie alle playlist personalizzate e non, gratis su Apple Music. Non perdere altro tempo. Sfrutta una delle promozioni disponibili per ascoltare queste novità:

expectations Olivia Rodrigo, Chappell Roan

Olivia Rodrigo, Chappell Roan LEGGENDA Geolier

Geolier Vita da adulti Angelina Mango

Angelina Mango Housewife Tate McRae

Tate McRae CEMENTO (feat. Rkomi & Nerissima Serpe) TY1

TY1 Japan Fontaines D.C.

Fontaines D.C. SIAMO L’ECCEZIONE Giorgia

Giorgia SENZ’ALLEGRIA GAIA

GAIA Flower In A Hurricane [from GTAVI] Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard

Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard Cristalli Nerissima Serpe, 18K

Nerissima Serpe, 18K The Greatest Show On Earth U2

U2 Luci e ombre Tormento, Noemi, Guè, Shablo

Tormento, Noemi, Guè, Shablo Diamanti okgiorgio, PARISI

okgiorgio, PARISI Unloveu KATSEYE

KATSEYE ODISSEA Carl Brave

Carl Brave Due come noi due SANTI FRANCESI

SANTI FRANCESI Out of My Head ANOTR

ANOTR Due gocce d’acqua Eugenio In Via Di Gioia

Eugenio In Via Di Gioia Nel Dubbio Vegas Jones

Vegas Jones Shroom Clouds (feat. reggie & Jeremih) A$AP Rocky

A$AP Rocky STAYING FOR GOOD Mario Biondi

Mario Biondi Guardia del corpo Giuse The Lizia

Giuse The Lizia BURRO SALATO MamboLosco

MamboLosco ALLA FINE Macello

Macello Black Stars The Hunger Games, The Smashing Pumpkins

The Hunger Games, The Smashing Pumpkins Pull Me Under bby

bby VOZ / PARA CANTAR Muriel

Muriel Au revoir Angèle

Angèle gran lavoro Gio Evan

Gio Evan Lasso The Moon Ashe

Ashe Piano Bar Renzo Rubino

Renzo Rubino Deriva (live) Francesco De Gregori

Francesco De Gregori Before You Know It Kygo, Ava Max

Kygo, Ava Max Tentacoli del cuore (feat. Marta Del Grandi) Ibisco

Ibisco Pretty girls Rachel Chinouriri

Rachel Chinouriri TDA Asja

Asja Fight For Love Alesso, Kaitlin Aragon

Alesso, Kaitlin Aragon Karma Snoh Aalegra

Snoh Aalegra Pillola Melancholia

Melancholia Blood On The Dashboard Giant Rooks

Giant Rooks KOYSAR Kings of Leon

Kings of Leon Temporale Nervi, Dente

Nervi, Dente Main Attraction (Remix) Chlöe, Timbaland, Monaleo

Chlöe, Timbaland, Monaleo La fine sei tu Iosonouncane

Iosonouncane Lost in the View Elderbrook

Elderbrook Promise You (feat. Flynn) D.O.D

D.O.D Limite Fandino, 4TheNight

Fandino, 4TheNight Parlame D’Ammore MONET, Greg Rega

MONET, Greg Rega Blood Brothers Bleachers

Bleachers Possibili Superstiti Cristina Donà

Cristina Donà dalla testa ai piedi Henna

Henna Baby The Chainsmokers

The Chainsmokers I Lied Tinie Tempah, Kah-Lo

Tinie Tempah, Kah-Lo KICHTA LOVA (feat. LILCR) Nabi

Nabi make u mine bbyclose

bbyclose una canzone che non ascolterai Chiara Lacasella

Chiara Lacasella Paradiso Champagne Lewa Jr, YD Frost, N’dreamer

Lewa Jr, YD Frost, N’dreamer Prato fiorito Te quiero Euridice

Te quiero Euridice senza di te PETRA

PETRA Yuri Chechi emanuelino, SHUNE

emanuelino, SHUNE fomo :/ RIRI2K

RIRI2K Guardami GIIN

GIIN Inutile Godzilla Pepe, Keynoise, Outrun

Pepe, Keynoise, Outrun INOSSIDABILE SoDa

SoDa CARMEN Novepercento

Novepercento Generazione Mauro Repetto

Mauro Repetto Tic Tac Mauro Pagani

Mauro Pagani Anime disperse (feat. Lauryyn) Davide De Luca

Davide De Luca Laurearsi Axel

Axel IPERICONICA Bianelle

Bianelle I BAFFI ALBE.x

ALBE.x SONO IO HERESIANA

HERESIANA mattoni MH, Seven ODT

MH, Seven ODT Quella notte in giardino Falza

Falza Lies (feat. Lana Del Rey) Zach Bryan, Lana Del Rey

Zach Bryan, Lana Del Rey Flower In A Hurricane (feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice

Justice Think of You KETTAMA, Prospa

KETTAMA, Prospa Mantra Shygirl

Shygirl Dientes De Fierro Nsqk, Jean Dawson

Nsqk, Jean Dawson All Night Dei V, Rauw Alejandro

Dei V, Rauw Alejandro Staring At the Sun FISHER, Laurel

FISHER, Laurel Alabama Vs. Tennessee (feat. Peyton Manning) Riley Green

Riley Green let’s talk about it Gabriel Jacoby

Gabriel Jacoby SLICK (feat. Don Toliver) [Remix] Victony, Summer Walker

Victony, Summer Walker Power Sophia Stel

Sophia Stel I Know You Are (But What Am I Thinking) @

@ all i want is you Niko Rubio

Niko Rubio goosebumps (feat. Taylor Lautner) Nightly

Nightly right/left nomi.

nomi. Yall make me sick Gucci Mane

Gucci Mane Mouf Say Lucky Daye, Pusha T

Lucky Daye, Pusha T Pineapple Red (feat. 42 Dugg) Babyfxce E

Babyfxce E Day By Day Jake Bugg

Jake Bugg Todo Baila (feat. M. Ward) Silvana Estrada

Silvana Estrada yellow brick home Stephen Wilson Jr.

Stephen Wilson Jr. MADE 4 THIS Jessie Reyez

Jessie Reyez summer’s over Lexi Jayde

Lexi Jayde body brakence

brakence Sorry MICO

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.