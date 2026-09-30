 Offerta Prime anticipata: mini speaker portatile con 24h di autonomia IP68
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Offerta Prime anticipata: mini speaker portatile con 24h di autonomia IP68

Il mini speaker portatile Soundcore Boom Go 3i ha un'autonomia di 24 ore, è impermeabile ed è in promo con l'offerta Prime anticipata.
Offerta Prime anticipata: mini speaker portatile con 24h di autonomia IP68
Musica
Il mini speaker portatile Soundcore Boom Go 3i ha un'autonomia di 24 ore, è impermeabile ed è in promo con l'offerta Prime anticipata.
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Se ti piace ascoltare la musica e vorresti avere un mini speaker portatile in modo da poterla sentire in qualsiasi momento in modo pratico, approfitta di questa promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Soundcore Boom Go 3i a 44,99 euro, invece che 69,99 euro.

Questa è un’offerta Prime anticipata e con lo sconto del 36% sul prezzo di listino indicato da Amazon puoi risparmiare 25 euro sul totale. Soprattutto potrai portarti a casa una piccola cassa portatile estremamente pratica e versatile che ti consente di ascoltare la musica in qualsiasi posto per tutto il tempo che vuoi.

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Mini speaker portatile Soundcore Boom Go 3i

Il mini speaker portatile Soundcore Boom Go 3i offre un suono da 15 W con BassUp 2.0 per garantire un audio potente e preciso a grande distanza e anche all’aperto. Il suono rimane sempre pulito anche se il volume è al massimo e non distorce. Puoi collegarlo via Bluetooth al tuo dispositivo associato in pochi istanti e avrai così la piena libertà di movimento.

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Grazie alla sua straordinaria batteria da 24 ore potrai continuare a utilizzarlo per tutto il giorno senza problemi. E lo puoi addirittura usare come se fosse un Power Bank per ricaricare il tuo smartphone. Possiede un pratico display LED sulla parte laterale che ti consente di vedere l’autonomia residua. Ha una comoda cinghia per agganciarlo a un moschettone o alla fibbia della cintura ed è impermeabile con certificazione di grado IP68, cosa che ti permette quindi di portarlo anche in piscina e al mare.

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Non tardare perché un’offerta del genere chiaramente non potrà durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo mini speaker portatile Soundcore Boom Go 3i a 44,99 euro, invece che 69,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
30 set 2026
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