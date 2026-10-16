JBL Flip 7 è senza dubbio il miglior speaker Bluetooth a questo prezzo

Stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth che sia compatto, robusto e potente con una buona batteria e una connessione affidabile senza dover spendere un patrimonio? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il JBL Flip 7 a 98,99 euro, invece che 149,99 euro.

Sul prezzo di listino siamo quindi di fronte a uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare 51 euro sul totale, un ribasso che si avvicina al minimo storico. Inoltre potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

JBL Flip 7: audio a tutto volume senza compromessi

Con lo speaker Bluetooth JBL Flip 7 puoi goderti la tua musica preferita a tutto volume senza fare sacrifici. È dotato di bassi potenti e alti e medi nitidi più la tecnologia AI Sound Boost che ottimizza la musica in tempo reale offrendo sempre il massimo risultato. Potrai addirittura abbinare due speaker Flip 7 compatibili con Auracast per ottenere un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

Lato design possiamo subito notare la volontà di realizzare un dispositivo compatto, e quindi più facilmente trasportabile, ma allo stesso tempo robusto. Possiede una fibbia dove puoi agganciare un moschettone ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Ci sono dei comodi pulsanti che ti permettono di gestire il volume, la connessione ad altri dispositivi e l’accensione. Inoltre con l’app dedicata puoi personalizzare l’audio in qualsiasi momento in base alle tue preferenze. Ultima cosa, non meno importante, l’autonomia che arriva fino a 16 ore continue con una singola ricarica.

Goditi la musica in qualsiasi posto senza fare sacrifici e senza nemmeno spendere troppi soldi. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo JBL Flip 7 a 98,99 euro, invece che 149,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.