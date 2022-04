Apple: 97,3 miliardi di dollari di ricavi nel Q2 2022

Nelle scorse ore, Apple ha comunicato i risultati finanziari di quello che è stato il secondo trimestre dell’anno fiscale 2022. Superando ampiamente le previsioni fatte dagli analisti, l’azienda della “mela morsicata” ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record in termini di fatturato, ovvero ben 97,3 miliardi di dollari e un utile di 25 miliardi di dollari, andando quindi ad alzare ancora di più l’asticella rispetto a quanto fatto a inizio anno.

Apple: fatturato superiore al 9% nel Q2 2022

Più in dettaglio, è stato registrato un fatturato superiore del 9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e un utile trimestrale pari a 1,52 dollari per azione diluita. Inoltre, il margine lordo per il trimestre è stato del 43,7%, rispetto al 42,5% dello stesso trimestre dell’anno scorso. Le vendite sono aumentate del 19% in America e sono cresciute a doppia cifra sia in Europa che in Asia.

Il record di entrare è stato fissato da Apple per i suoi dispositivi (iPhone, Mac, iPad ecc.) e pure per i suoi servizi (App Store, Musica, Servizi Cloud, AppleCare ecc.). Ecco il dettaglio.

i Phone: 50,57 miliardi di dollari (in aumento del 5,5% su base annua)

50,57 miliardi di dollari (in aumento del 5,5% su base annua) Mac: 10,43 miliardi di dollari (in aumento del 14,3% su base annua)

10,43 miliardi di dollari (in aumento del 14,3% su base annua) iPad: 7,65 miliardi di dollari (in calo del 2,2% su base annua)

7,65 miliardi di dollari (in calo del 2,2% su base annua) Indossabili, Casa e Accessori: 8,82 miliardi di dollari (in aumento del 12,2% su base annua)

8,82 miliardi di dollari (in aumento del 12,2% su base annua) Servizi: 19,82 miliardi di dollari (+17,2% su base annua)

Da notare che Apple ha attualmente in cassa 193 miliardi di dollari in contanti e titoli negoziabili, di cui 120 miliardi di dollari sono il debito totale e 73 miliardi di dollari sono in contanti netti. Inoltre, sono stati rimborsati 3,8 miliardi di dollari di debito in scadenza, è aumentata la carta commerciale di 2 miliardi di dollari e 27 miliardi di dollari sono restituiti agli azionisti.