Apple annuncerà il trimestre migliore di sempre

Dopo il record della capitalizzazione raggiunto nelle scorse settimane, Apple si appresta a far suo un altro importante traguardo, risalente però all'anno precedente, quello relativo ai risultati finanziari dell'ultimo trimestre del 2021.

Apple: 118,3 miliari di dollari nell'ultimo trimestre del 2021

Infatti, nella giornata di domani, giovedì 27 gennaio alle 13.30 p.m. Pacific Time (cioè alle le 23.30 italiane), l'azienda della “mela morsicata” comunicherà pubblicamente, in presenza del CEO Tim Cook e del CFO Luca Maestri, i proventi relativi alle ultime mensilità dello scorso anno che secondo le previsioni degli analisti di Yahoo Finance dovrebbero essere stati i più profittevoli di sempre.

Più precisamente, secondo quanto previsto dagli analisi, il fatturato relativo al solo trimestre conclusivo del 2021 dovrebbe essere di 118,3 miliari di dollari, grazie alla presentazione dei nuovi prodotti avvenuta in autunno, al successivo Black Friday e agli acquisti natalizi.

Ricordiamo che i nuovi prodotti del gruppo di Cupertino in vendita durante il quarto trimestre del 2021 comprendevano: iPhone 13, Apple Watch 7, iPad mini di sesta generazione e iPad di nona generazione, AirPods di terza generazione ed i MacBook Pro da 14″ e 17″. Apple ha altresì reso disponibile HomePod mini e un panno per la pulizia dei dispositivi.

Da notare che la cifra prevista risulta essere superiore rispetto ai 111,4 miliari di dollari movimentati nel medesimo periodo del 2020, che tra le altre cose erano stati particolarmente spinti dal diffondersi della pandemia da Covid-19 nel mondo che ha favorito l'acquisto di dispositivi informatici e servizi online per lavorare e studiare da casa e per l'intrattenimento all'interno delle quattro mura in un periodo in cui non era possibile fare diversamente.