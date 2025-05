Apple: acceso alle reti Wi-Fi pubbliche semplificato

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power On” nelle scorse ore, Apple è al lavoro su una nuova funzione pensata per semplificare l’accesso alle reti Wi-Fi pubbliche, quelle che richiedono l’autenticazione tramite portale Web, che arriverà con iOS 19, iPadOS19 e macOS 15, il cui annuncio avverrà in occasione della WWWDC 2025 di giugno prossimo.

Apple: sincronizzazione dei dati di accesso ai captive portal delle reti Wi-Fi pubbliche

Andando maggiormente in dettaglio, si tratterà di un sistema in grado di sincronizzare i dati di accesso ai captive portal su tutti i dispositivi associati allo stesso account Apple. I dati saranno condivisi in automatico, garantendo la connessione immediata anche sugli altri device ed evitando in tal modo di dover ripetere l’operazione di login su ciascun di essi.

Anche se la funzione sembra di poco conto rispetto ad altre feature di maggiore portata, renderà più facile per gli utenti utilizzare uno qualsiasi dei loro dispositivi senza dover riconnettersi di nuovo. Gli utenti, ad esempio, possono collegare il loro iPhone alla rete della palestra o dell’hotel, prendere il proprio iPad e riprendere a navigare su Internet da lì, senza dover compiere passaggi aggiuntivi. Nel complesso, rafforza l’ecosistema Apple e la fluidità del funzionamento dello stesso.

Da tenere presente che oltre a ciò, il colosso di Cupertino sta lavorando a diverse altre funzionalità aggiuntive, di cui discuterà sempre all’evento WWDC il mese prossimo. È altresì noto che Apple Intelligence presenterà vari aggiornamenti. Tuttavia, alcune funzionalità degne di nota, tra cui Siri personalizzato, non saranno disponibili per gli utenti fino al prossimo anno.