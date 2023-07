Apple AirPods 2: PREZZO PAZZO su Monclick

Con Monclick oggi risparmi davvero tanto sull’acquisto dei fantastici Apple AirPods 2. Acquistali subito a un prezzo decisamente folle e con consegna gratuita inclusa. Rivoluziona la qualità del tuo ascolto con questi auricolari premium dalle caratteristiche top di gamma. Mettili nel carrello a soli 119 euro, invece di 159 euro. Si tratta di un vero e proprio affare da prendere al volto.

Tra l’altro, con Monclick, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,96 euro al mese. La prima rata al momento del check out, mentre le altre due nello stesso giorno rispettivamente dei due mesi successivi. Niente male vero? Però devi sbrigarti perché stanno andando a ruba.

Apple AirPods 2: tanta tecnologia a un prezzo ridicolo

Gli Apple AirPods 2 a soli 119 euro sono un super regalo che ti è offerto da Monclick. Indossali e sperimenta la qualità audio perfetta. Lasciati avvolgere dai suoni dettagliati della tua musica preferita. Senza tappi in-ear, non lasciano quella fastidiosa sensazione di occlusione che solitamente ritrovi nei modelli con tappi in silicone.

La loro forma ergonomica aderisce perfettamente al tuo orecchio garantendo una presa salda anche durante lo sport. Indossali anche sotto la pioggia e non preoccuparti del sudore. Si puliscono in un attimo e sono resistenti. Estraili dalla loro custodia di ricarica e indossali, si connettono automaticamente al tuo dispositivo. Acquistali ora a soli 119 euro, invece di 159 euro, anche con tasso zero.

