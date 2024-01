Apple AirPods 2ª generazione TORNANO in sconto: occasione ghiotta

Con dei dispositivi Cupertino dalla tua parte fai bene a voler acquistare un paio di auricolari che facciano parte dello stesso ecosistema. Non è questione di voler avere tutto uguale ma proprio di connettività e funzioni. Quindi, se hai un iPhone o un iPad o un MacBook o qualunque altro prodotto e sei interessato alle AirPods, sei nel posto giusto.

Il modello della 2ª generazione è in promozione su Amazon con un bello sconto del 20% che rende il prezzo più conveniente. Collegati in pagina e completa il tuo acquisto con soli 119€, non te le fare scappare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple AirPods di 2ª generazione: dei veri gioiellini

È vero, negli anni sono usciti diversi modelli di AirPods e qualcuno potrebbe pensare che queste non ne valgono più la pena ma… Ti fermo subito! Se vuoi un paio di auricolari Bluetooth comodi e da utilizzare ovunque, fanno al caso tuo.

Si collegano ai tuoi dispositivi con un solo gesto. Ogni volta che li indossi li trovi già pronti all’azione e sono formidabili. Naturalmente puoi collegarli anche a prodotti Android, dispositivi Windows e così via però rinunci a qualche funzione.

Ma tornando a noi: comodi, leggeri e stabili hanno un audio eccezionale e i microfoni integrati per poter parlare al telefono. Con i controlli attraverso i tap puoi gestire vari aspetti che personalizzi e se per caso devi mettere in pausa per parlare con qualcuno, rimuovi una cuffia dall’orecchio per interrompere la riproduzione.

Con una batteria che ha un’autonomia più che sufficiente e la possibilità di personalizzare varie impostazioni, le Apple AirPods sono ancora delle wearable di tutto rispetto.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo modello di 2ª generazione a soli 119€ con lo sconto del 20%.

