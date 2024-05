Apple AirPods 3: auricolari definitivi in OFFERTA a soli 169€

Niente dubbi sul fatto che gli Apple AirPods 3 siano auricolari premium di altissima qualità in grado di rendere il tuo ascolto davvero speciale. Definitivi, una volta acquistati e provati non potrai più farne senza. Oggi sono in super offerta su eBay. Acquistali adesso a soli 169,90€, invece di 199€.

Questo prezzaccio lo ottieni inserendo il Coupon PSPRMAY24 nella sezione destinata ai codici sconto su eBay, prima della conferma del metodo di pagamento. Inoltre, grazie a eBay e al suo servizio impeccabile, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Apple AirPods 3: gli auricolari dal suono avvolgente

Lascia che il suono arrivi da tutte le direzioni con gli Auricolari Apple AirPods, oggi in offerta speciale su eBay! Un’occasione meravigliosa per assicurarti l’Audio Spaziale di Casa Cupertino. Sarai catapultato in mezzo alla musica, se stai ascoltando i tuoi brani preferiti.

Questa tecnologia ti piazzerà direttamente nell’azione, se stai guardando un film o una serie TV. Grazie alla loro praticissima custodia di ricarica hai fino a 30 ore totali di ascolto. Con singola ricarica ogni auricolare assicura fino a 6 ore di ascolto non-stop.

Subito pronti all’uso, una volta indossati si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi, passando da uno all’altro semplicemente avviando la riproduzione o rispondendo a una chiamata in arrivo. Cosa stai aspettando? Sfrutta PSPRMAY24 per averli subito a soli 169,90€, invece di 199€.