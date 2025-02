Apple AirPods 4 a 129€ con audio spaziale personalizzato e nuovo design

Completa l’ecosistema di Casa Cupertino abbinando al tuo MacBook, iPad o iPhone un paio di auricolari Bluetooth che sono compatibili all’ennesima potenza. Le nuove Apple AirPods 4 sono quelle giuste e soddisfano in tutti i casi. Perfette se non sei amante delle punte in silicone, in cerca di audio creato ad hoc e di un’esperienza di qualità eccellente. Le acquisti a soli 129€ su Amazon con uno sconto del 13% che rende il prezzo un tantino più economico. Non perdere tempo e aggiungile al carrello subito.

Apple AirPods 4, perché acquistare questo modello?

Scegliere queste o le precedenti? Beh, fatti dire che se vieni dal primo paio di AirPods e vuoi acquistare delle degne succeditrici, il modello che fa al caso tuo è proprio questo. Con un design ripensato rispetto al passato, si adattano comunque al tuo orecchio in maniera strabiliante, rimangono ferme e con lo stelo più corto possono essere gestite in modo più pratico nel quotidiano, soprattutto quando sei in movimento. Le Apple AirPods 4, infatti, abbandonano i tap sulla parte superiore per dare il benvenuto a dei comandi tramite pressione sul laterale delle “stecche”. Così come loro, anche la custodia è stata progettata ed ora è compatibile con la ricarica USB C e garantisce fino a 30 ore di ascolto.

Audio supremo grazie alle nuove tecnologie che aggiungo ai giochi la versione spaziale personalizzata del suono. In poche parole quando ascolti musica o occupi il tuo tempo con podcast, serie TV e film hai un suono che segue il movimento della tua testa e rende ancora più immersivo il risultato finale. La qualità rimane eccellente e viene migliorata grazie al Chip H2 che rende anche le telefonate e la registrazione di note vocali disinvolte e sempre cristalline con i microfoni che catturano la voce alla perfezione. Richiama l’attenzione di Siri con un comando vocale, allenati senza preoccuparti di rovinare le cuffie e non fare a meno di niente.

Le Apple AirPods 4 sono disponibili con uno sconto del 13%.