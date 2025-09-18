 Apple AirPods 4 Cancellazione Rumore: solo 168€ su Amazon
Apple AirPods 4 Cancellazione Rumore: solo 168€ su Amazon

Gli Apple AirPods 4, auricolari senza tappi in-ear, dotati di cancellazione del rumore, sono in promo su Amazon a soli 168€: acquistali ora.
Apple AirPods 4 Cancellazione Rumore: solo 168€ su Amazon
Gli Apple AirPods 4, auricolari senza tappi in-ear, dotati di cancellazione del rumore, sono in promo su Amazon a soli 168€: acquistali ora.

Una super promozione ti sta aspettando, salvo esaurimento scorte, su Amazon. Protagonista gli Auricolari Apple AirPods 4 dotati di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC). A un prezzo imperdibile, rivoluzionano il tuo ascolto. Aggiungili al carrello a soli 168,99 euro, invece di 199 euro. Insomma, una fantastica occasione da avere subito, prima che finisca.

Grazie a questa tecnologia non avrai il fastidio di indossare auricolari in-ear senza rinunciare a un isolamento acustico quasi identico. Li indossi e sei subito concentrato su quello che devi ascoltare, anche quando sei in aereo o nel bel mezzo del traffico. Goditi solo la tua musica preferita quando viaggi in metropolitana. Vivi una vita più colorata e meno rumorosa.

Amazon include anche consegna e reso gratuiti se sei cliente Prime. Altrimenti, puoi sempre iscriverti prima approfittando della prova gratuita di 30 giorni. Tantissimi vantaggi ti stanno aspettando tra cui prezzi bassi sempre, sconti esclusivi, accessi al Prime Day e tanto intrattenimento come Prime Video, Amazon Music, Audible e molto altro ancora.

Apple AirPods 4 ANC: semplicemente comodi, incredibilmente professionali

Oltre a integrare la Cancellazione Attiva del Rumore, gli Apple AirPods 4 ANC sono auricolari che offrono una qualità audio professionale. Infatti, potrai godere della tecnologia Audio Spaziale Personalizzato. Il suono segue la direzione della tua testa e arriva da ogni lato per farti vivere un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente. Ordinali adesso a soli 168,99 euro!

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

168,99 199,00€ -15%
L’Audio Adattivo rende tutto ancora più bello da ascoltare, regolando il volume in base ai rumori ambientali. E con la custodia di ricarica ora hai fino a 30 ore di ascolto. Con una sola carica ottieni fino a 5 ore di ascolto. Niente male vero? Sono resistenti a polvere, sudore e acqua. Così li indossi mentre fai sport, in spiaggia e sotto la pioggia.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

Non perdere altro tempo. Gli AirPods 4 ANC sono gli auricolari fatti su misura per te. Approfitta dell’offerta Amazon a soli 168,99 euro, invece di 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 set 2025
