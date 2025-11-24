 Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday

Le Apple AirPods 4 crollano nel prezzo ma non nelle prestazioni: audio spaziale e fitting rivisitato a prezzo irrisorio.
Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday
Tecnologia
Le Apple AirPods 4 crollano nel prezzo ma non nelle prestazioni: audio spaziale e fitting rivisitato a prezzo irrisorio.

Le Apple AirPods 4 sono wearable che non hanno bisogno di presentazioni. Questi geniali auricolari Bluetooth si collegano ai tuoi dispositivi e ti offrono le prestazioni più elevate. Se non sei amante delle versioni con punte auricolari, queste sono quelle che fanno al caso tuo. Leggere, comode e con un design ripensato per un fitting stabile. Le acquisiti a soli 99 euro su Amazon con lo sconto del 34% disponibile ora. Non sprecare la tua occasione.

Comprale su Amazon

Belle ma soprattutto funzionali. Se hai già dei prodotti firmati da Casa Cupertino, abbinare a questi un paio di wearable come le Apple AirPods 4 non ha paragoni. L’ecosistema lavora alla massima potenza e rende ogni utilizzo e sessione una piacevole scoperta. Rispetto al modello precedente, le 4 sono state rivisitate nel design e sono più comode e soprattutto pratiche. Infatti si adattano all’orecchio risultando tanto confortevoli quanto stabili e ideali da utilizzare nel quotidiano. Con resistenza a sudore e acqua, le utilizzi anche per allenarti.

BlackFriday
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

BlackFriday

99,00149,00€-34%

Vedi l’offerta

Si connettono all’istante, hanno il Dual Connection tra i prodotti Apple e ti offrono un suono che ti conquista alla prima notte. Grazie ai sensori integrati e ai driver ad alta precisione, l’audio è spaziale… Nel vero senso della parola. Viene rilevata la posizione della testa per rendere il suono dinamico e creare un’esperienza sempre su misura e di qualità. Ovviamente non mancano all’appello i controlli tramite gesti e i microfoni con cui richiami l’attenzione di Siri o ti intrattieni in telefonate durature senza intoppi. A completare l’esperienza c’è la batteria migliorata, la quale ti offre fino a 30 ore di ascolto grazie alla custodia di ricarica (piccola e tascabile come al solito).

Falle tue a soli 99 euro ora. Collegati al volo su Amazon per acquistarle con lo sconto dell 33%, a questo prezzo le Apple AirPods 4 sono regalate.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay
Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito

iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito
eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti

eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay
Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito

iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito
eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti

eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti
Paola Carioti
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti