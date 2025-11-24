Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday

Le Apple AirPods 4 sono wearable che non hanno bisogno di presentazioni. Questi geniali auricolari Bluetooth si collegano ai tuoi dispositivi e ti offrono le prestazioni più elevate. Se non sei amante delle versioni con punte auricolari, queste sono quelle che fanno al caso tuo. Leggere, comode e con un design ripensato per un fitting stabile. Le acquisiti a soli 99 euro su Amazon con lo sconto del 34% disponibile ora. Non sprecare la tua occasione.

Belle ma soprattutto funzionali. Se hai già dei prodotti firmati da Casa Cupertino, abbinare a questi un paio di wearable come le Apple AirPods 4 non ha paragoni. L’ecosistema lavora alla massima potenza e rende ogni utilizzo e sessione una piacevole scoperta. Rispetto al modello precedente, le 4 sono state rivisitate nel design e sono più comode e soprattutto pratiche. Infatti si adattano all’orecchio risultando tanto confortevoli quanto stabili e ideali da utilizzare nel quotidiano. Con resistenza a sudore e acqua, le utilizzi anche per allenarti.

Si connettono all’istante, hanno il Dual Connection tra i prodotti Apple e ti offrono un suono che ti conquista alla prima notte. Grazie ai sensori integrati e ai driver ad alta precisione, l’audio è spaziale… Nel vero senso della parola. Viene rilevata la posizione della testa per rendere il suono dinamico e creare un’esperienza sempre su misura e di qualità. Ovviamente non mancano all’appello i controlli tramite gesti e i microfoni con cui richiami l’attenzione di Siri o ti intrattieni in telefonate durature senza intoppi. A completare l’esperienza c’è la batteria migliorata, la quale ti offre fino a 30 ore di ascolto grazie alla custodia di ricarica (piccola e tascabile come al solito).

Falle tue a soli 99 euro ora. Collegati al volo su Amazon per acquistarle con lo sconto dell 33%, a questo prezzo le Apple AirPods 4 sono regalate.