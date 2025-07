Apple AirPods 4 in offerta a 159 euro: è il momento giusto per prenderle

Con le nuove Apple AirPods 4 puoi avere delle cuffiette perfette se cerchi la combinazione ideale tra audio premium, comfort e funzioni smart. Con cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e spaziale personalizzato oggi puoi acquistarle su Amazon in offerta a soli 159 euro invece di 199. Un’occasione da prendere al volo.

Abbiamo detto della cancellazione attiva del rumore, che è in effetti una delle feature di punta di queste cuffie dato che saranno in grado di annullare il suono esterno ovunque ti trovi: in treno, in palestra, per strada. Così potrai concentrarti davvero sulla tua musica senza distrazioni. Naturalmente, se hai bisogno di essere consapevole dell’ambiente attorno a te, puoi attivare l’apposita modalità Trasparenza.

Tutto questo viene gestito in automatico dall’Audio Adattivo che, potenziato dal chip H2, regola la tua esperienza istante per istante, anche durante le telefonate: l’apposita funzione Isolamento Vocale elimina il rumore di fondo dando risalto alla tua voce e se qualcuno dovesse parlarti mentre stai ascoltando la musica il volume si abbasserà in automatico per permetterti di sostenere la conversazione senza togliere le cuffie.

Esperienza sonora che è dominata dall’Audio Spaziale Personalizzato, che modulerà il suono a seconda delle tue esigenze. Tra le altre cose, la nuova custodia compatta con ricarica USB-C, MagSafe, Wireless o persino con il cavo dello smartwatch ti permette di avere fino a 30 ore di musica.

Non perdere l’occasione e acquista ora le Apple AirPods 4 su Amazon a soli 159 euro invece di 199. Stanno andando a ruba.