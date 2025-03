Apple AirPods 4 scendono a soli 120€, è il momento di acquistarle

Hanno bisogno di ben poche presentazioni le Apple AirPods 4, auricolari Bluetooth dalla fama indiscussa. Tra gli ultimi modelli lanciati sul mercato da Casa Cupertino e pronti per essere indossati da te così da goderti musica e contenuti multimediali senza intoppi. Con il nuovo chip per la connessione sono ancora più stabili e poi includono tantissime migliorie rispetto alle serie precedenti. Stavi aspettando che andassero in sconto? Su Amazon le acquisti a soli 121,99€ con un ribasso del 18% ora disponibile. Apri la pagina e aggiungile al carrello subito.

Apple AirPods 4, un paio di auricolari Bluetooth di cui non fare a meno

Se hai già dei dispositivi firmati Apple, completare l’ecosistema con un paio di auricolari del medesimo marchio non può che essere la scelta più saggia. Le Apple AirPods 4 sono tra le migliori candidate se rientri nella fascia di utenti che non amano le punte in silicone: dotate di un design semi in ear si fissano al tuo padiglione auricolare e rimangono stabili oltre che leggere e facili da usare anche quando sei in movimento. Rispetto al passato, ora hanno il Chip H2 dalla loro parte e le connessioni sono ancora più stabili e a bassa latenza. Altra caratteristica da tenere a mente? Con la custodia di ricarica hanno un’autonomia complessiva che ammonta a 24 ore.

Ma veniamo a noi, indossale e scopri un nuovo modo di ascoltare i tuoi brani preferiti. I driver audio traducono il suono in un audio potente e intenso ma che acquista sfumature tutte nuove grazie al sistema spaziale personalizzato. In base a come muovi la testa, il suono viene equalizzato per offrirti un effetto ancora più realistico rispetto al passato. Naturalmente non mancano all’appello i microfoni e i controlli senza smartphone che avvengono tramite micro pressioni sulle stanghette degli auricolari.

Su Amazon le Apple AirPods 4 sono ancora più economiche. Approfitta dello sconto del 18% per completare l’acquisto con un solo click e portarle a casa con soli 121,99€.