Apple AirPods 4: zero rinunce e prezzo ragionevole con lo sconto del 27%

Se hai un dispositivo Apple e quindi vorresti abbinare le cuffiette della mela morsicata senza dover spendere una baccata di soldi, approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto oggi puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Apple AirPods 4 a soli 109 euro, invece che 149 euro.

Una grandissima promozione dunque che, grazie allo sconto del 27%, ti permette di risparmiare 40 euro sul totale. Con queste fantastiche cuffiette Bluetooth puoi ascoltare la musica come non lo hai mai fatto prima. Il suono è immersivo e fedele e i microfoni interni riescono a captare solo la tua voce per chiamate senza disturbi.

Apple AirPods 4 oggi a un prezzo shock

In questo momento il rapporto qualità prezzo delle Apple AirPods 4 è fuori di testa e non bisogna assolutamente farsele scappare. Tra le tante cose interessanti troviamo l‘audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per un suono avvolgente e potente. Riuscirai a percepire ogni nota di ogni strumento musicale e ti sembrerà di essere a un concerto live.

Sono piccole e compatte, senza inserti in silicone, e risultano quindi comodissime. Puoi usarle anche tutto il giorno senza nessun problema. Questo grazie anche a una fantastica autonomia che ti permetterà di usarle fino a 5 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore grazie alla custodia. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4. Hanno inoltre i comandi touch e puoi parlare con Siri senza nemmeno usare le mani.

Ci sarebbero tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questo prezzo sicuramente bisogna essere rapidi. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 4 a soli 109 euro, invece che 149 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.