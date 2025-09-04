Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon

Apple AirPods 4 in sconto di 41 euro sul listino (nella versione con custodia di ricarica wireless con USB-C) tra i migliori affari di oggi su Amazon. I punti di forza? Uno dei tanti è il design rinnovato per un comfort superiore, che permette agli auricolari wireless di rimanere saldi durante i movimenti e di controllare la musica e le chiamate con un semplice tocco.

Amazon taglia il prezzo degli Apple AirPods 4

C’è la cancellazione attiva del rumore che riduce i suoni esterni, mentre l’audio adattivo del chip H2 bilancia in tempo reale la modalità Trasparenza per ascoltare ciò che ti circonda, includendo la funzione Rilevamento conversazione che abbassa il volume automaticamente. La qualità audio e delle telefonate migliora grazie all’isolamento vocale e Siri consente di gestire ogni cosa con comandi vocali o gesti. Ancora, la condivisione audio permette di godersi musica o film in coppia, mentre il sensore di contatto con la pelle avvia o mette in pausa automaticamente e l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un’esperienza immersiva come al cinema. All’interno della scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi su specifiche, caratteristiche e funzionalità.

In dotazione c’è la custodia riprogettata, la più piccola della categoria, che può essere ricaricata tramite cavo Apple Watch, USB‑C o caricabatterie wireless certificato Qi. Con lo sconto di 41 euro puoi acquistare gli auricolari wireless AirPods 4 al prezzo finale di soli 158,99 euro.

Ordinali adesso per riceverli domani con la consegna gratis. Amazon si occupa della vendita e della spedizione. Il voto medio assegnato da più di 11.000 recensioni sull’e-commerce è 4,5 stelle su 5.