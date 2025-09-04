 Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon

Il momento giusto per comprare Apple AirPods 4, approfittando di questa offerta su Amazon: la custodia di ricarica wireless è in dotazione.
Apple AirPods 4 a -41 euro: ascolta l'offerta di Amazon
Tecnologia Audio Hifi
Il momento giusto per comprare Apple AirPods 4, approfittando di questa offerta su Amazon: la custodia di ricarica wireless è in dotazione.

Apple AirPods 4 in sconto di 41 euro sul listino (nella versione con custodia di ricarica wireless con USB-C) tra i migliori affari di oggi su Amazon. I punti di forza? Uno dei tanti è il design rinnovato per un comfort superiore, che permette agli auricolari wireless di rimanere saldi durante i movimenti e di controllare la musica e le chiamate con un semplice tocco.

Risparmia 41 euro su Apple AirPods 4

Amazon taglia il prezzo degli Apple AirPods 4

C’è la cancellazione attiva del rumore che riduce i suoni esterni, mentre l’audio adattivo del chip H2 bilancia in tempo reale la modalità Trasparenza per ascoltare ciò che ti circonda, includendo la funzione Rilevamento conversazione che abbassa il volume automaticamente. La qualità audio e delle telefonate migliora grazie all’isolamento vocale e Siri consente di gestire ogni cosa con comandi vocali o gesti. Ancora, la condivisione audio permette di godersi musica o film in coppia, mentre il sensore di contatto con la pelle avvia o mette in pausa automaticamente e l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un’esperienza immersiva come al cinema. All’interno della scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi su specifiche, caratteristiche e funzionalità.

Cosa c'è nella confezione degli Apple AirPods 4

In dotazione c’è la custodia riprogettata, la più piccola della categoria, che può essere ricaricata tramite cavo Apple Watch, USB‑C o caricabatterie wireless certificato Qi. Con lo sconto di 41 euro puoi acquistare gli auricolari wireless AirPods 4 al prezzo finale di soli 158,99 euro.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

Risparmia 41 euro su Apple AirPods 4

Ordinali adesso per riceverli domani con la consegna gratis. Amazon si occupa della vendita e della spedizione. Il voto medio assegnato da più di 11.000 recensioni sull’e-commerce è 4,5 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti