Apple AirPods, prezzo BOMBA su Amazon: 99,99€

Amazon sgancia la bomba su queste ore di avvicinamento al weekend: improvvisamente il prezzo delle Apple Airpods crolla del 44% e dai 179 euro di listino (mai scesi al di sotto dei 125 euro su Amazon fino ad oggi) si passa a soli 99,99 euro.

Gli auricolari bluetooth più noti, iconici e imitati degli ultimi anni sfondano la soglia psicologica dei 100 euro, assestandosi per la prima volta ad un livello di prezzo che fa inevitabilmente gola. Tutto ciò succede proprio nelle settimane che porteranno tutti noi verso l'estate, dove un paio di auricolari significano musica, relax, aria aperta, mani libere per la corsa, per un volante da accarezzare o per un manubrio da dominare.

24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica, “Ehi Siri” per accedere ai comandi vocali e setup semplificato con qualsiasi dispositivo Apple. Taglia unica, qualità certificata da Cupertino. E un prezzo incredibile che piomba improvvisamente su questo weekend di passioni.

99,99 euro: falli tuoi prima che l'offerta scada.