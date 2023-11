Apple AirPods Pro 2 a meno di 250 euro? Certo, su eBay con questo CODICE SCONTO

Parallelamente alla offerta mozzafiato su iPhone 13 grazie al codice sconto speciale ed esclusivo di novembre 2023, eBay rilancia anche un altro device della Mela a un prezzo alquanto interessante. Sempre grazie a un rivenditore terzo e al coupon in questione, sono gli auricolari Apple AirPods Pro 2 a scendere sotto la barriera dei 250 euro per un periodo di tempo piuttosto limitato. Acquistali prima che finiscano!

Le caratteristiche di Apple AirPods Pro 2

Questi auricolari di fascia alta sono una certezza per chi vive di device Apple e non solo. Le cuffiette Apple AirPods Pro 2 si dotano anzitutto di una cancellazione del rumore eccezionale, due volte più potente ed efficace rispetto al modello precedente, con il bonus della funzionalità chiamata “Modalità Trasparenza Adattiva“. Con questa modalità è possibile rimanere sempre all’erta e percepire i suoni ambientali in maniera naturale, bloccando quelli più intensi e fastidiosi e aumentando il volume di quelli meno evidenti, come la voce di una persona.

A ciò si aggiunge, oltre al comfort eccezionale, alla resistenza a sudore e acqua, e ai driver di alta qualità, la tecnologia Spatial Audio che ti coinvolge ulteriormente nella musica ascoltata, o nel film e nella serie TV che stai guardando – sempre se compatibile con tale standard sonoro – affinché tu possa sentirti avvolto dalle voci e dalle note musicali. Infine, non manca il supporto alla ricarica MagSafe.

Il prezzo? Se di base il rivenditore in questione lo fissa a 259,90 euro, con il codice sconto NOVEDAYS risparmierai altri 38,99 euro passando infine a una spesa pari a 220,91 euro. Una cifra tutto sommato accessibile che costituisce l’unica spesa da sostenere, grazie alla spedizione gratuita e all’eventuale reso pagato dal venditore, a patto che sia effettuato entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.