Apple AirPods Pro 2 in sconto su Amazon: raggiunto il MINIMO STORICO

Anche durante il fine settimana le offerte su Amazon non smettono di essere eccezionali! Se stai cercando degli auricolari top di gamma per deliziare quotidianamente le tue orecchie con le canzoni che preferisci in alta qualità, sul portale di e-commerce americano puoi trovare le Apple AirPods Pro 2 al prezzo più basso di sempre. Non lasciarti sfuggire questa promozione e acquista queste cuffie a 40 euro in meno!

Apple AirPods Pro 2: auricolari di alta qualità a un ottimo prezzo

Gli auricolari Apple AirPods Pro 2 usciti meno di un anno fa sono caratterizzati da un design compatto con form factor in-ear, wireless e con driver su misura per ottenere sempre suoni vividi, tra alti cristallini e bassi intensi e profondi. La definizione eccezionale viene garantita dal chip Apple H2, il quale permette una cancellazione del rumore ancora più intelligente e un suono di qualità superiore.

Ad accompagnare la speciale tecnologia Active Noise Cancellation è l’audio adattivo che fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione stessa per bloccare in tempo reale i rumori più fastidiosi e isolare i suoni che vuoi sentire. La modalità “rilevamento conversazione” si aggiunge a questo kit, enfatizzando le parole delle persone con cui stai parlando, riducendo i rumori circostanti e abbassando automaticamente il volume di ciò che stai ascoltando.

A che prezzo puoi acquistare questo dispositivo imperdibile? A 239 euro anziché 279 euro, con pagamento rateale in 5 mesi senza interessi e consegna gratuita ai clienti Prime in massimo due giorni.

