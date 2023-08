Apple AirPods Pro 2: suono potente, prezzo contenuto

Gli Apple AirPods Pro 2 sono auricolari di ultima generazione super confortevoli che assicurano un’esperienza di ascolto professionale. Oggi li ottieni a un prezzo contenuto grazie a questa super offerta Amazon. Cosa stai aspettando? Mettili in carrello a soli 239,89 euro, invece di 299 euro. Si tratta di un ottimo sconto per questi auricolari dalla forma ergonomica con tappi in-ear super comodi. Indossali tutto il giorno e durante ogni attività, anche in allenamento perché resistenti all’acqua e al sudore.

La Cancellazione Attiva del Rumore garantisce chiamate sempre perfette. Il tuo interlocutore sentirà la tua voce chiara e potente, senza vento o rumori di sottofondo. Infatti, i microfoni in dotazione sono in grado di riconoscere la tua voce distinguendola dalle interferenze. Cambia i morbidi cuscinetti in silicone scegliendo la misura giusta dalle tre taglie a disposizione. Essendo un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Apple AirPods Pro 2: tanta autonomia, alta qualità di ascolto

Con gli Apple AirPods Pro 2 all’orecchio hai fino a 24 ore di ascolto grazie alla custodia di ricarica che li mantiene sempre carichi e pronti all’uso. Con una sola ricarica hai fino a 4,5 ore di ascolto. Collegali velocemente al tuo iPhone. In un attimo sono attivi e si connettono automaticamente ogni volta che li indossi. Con Siri ascolti anche la lettura dei messaggi senza distrarti da ciò che stai facendo per vedere lo smartphone.

Acquistali subito a soli 239,89 euro, invece di 299 euro. Ti ricordiamo che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

