Apple AirPods Pro 2: torna il grande sconto Amazon (-20%)

Il tuo mondo della musica e dell’audio sta per essere trasformato grazie a un’offerta imperdibile su Amazon. Stiamo parlando dei tanto amati Apple AirPods Pro 2, gli auricolari che ti regaleranno un’esperienza sonora avvolgente e rivoluzionaria.

E la buona notizia è che puoi averli a un prezzo incredibile: solo 239 euro invece dei tradizionali 299 euro. Un risparmio del 20% che non puoi lasciarti scappare.

Apple AirPods Pro 2: a questo prezzo devi averli

Immagina di immergerti completamente nella tua musica preferita, senza essere disturbato dai rumori esterni. Grazie alla cancellazione del rumore, i nuovi AirPods Pro 2 offrono una performance due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Sarai in grado di creare la tua oasi di tranquillità, sia che tu sia in viaggio su un affollato mezzo pubblico o che tu voglia semplicemente concentrarti sul lavoro o sugli studi.

Ma c’è di più. La modalità Trasparenza adattiva è stata progettata per mantenerti in contatto con il mondo esterno, consentendoti di ascoltare i suoni ambientali in modo selettivo e riducendo l’intensità dei rumori forti come sirene o lavori di costruzione. Questo significa che potrai goderti la tua musica senza mai perdere il contatto con ciò che ti circonda.

L’audio spaziale personalizzato è un’altra caratteristica innovativa degli AirPods Pro 2. Grazie a questa tecnologia, il suono viene calibrato in modo unico per adattarsi alla forma del tuo orecchio, offrendoti un’esperienza d’ascolto coinvolgente e avvolgente. In combinazione con il rilevamento dinamico della posizione della testa, sarai catapultato nel cuore della tua musica e dei tuoi film preferiti.

La confezione degli AirPods Pro 2 include cuscinetti in silicone di diverse dimensioni, tra cui la nuova taglia extra small. Questi cuscinetti ti permetteranno di ottenere un isolamento acustico ideale, adattandosi perfettamente alla forma del tuo orecchio. Inoltre, grazie al loro design comodo e sicuro, gli AirPods Pro 2 rimarranno saldamente al loro posto durante l’ascolto, offrendoti una libertà di movimento senza limiti.

Il controllo touch degli AirPods Pro 2 è intuitivo e pratico. Puoi regolare il volume scorrendo con il dito sull’auricolare e gestire la riproduzione musicale con semplici tocchi. Una volta per avviare o mettere in pausa la musica, due tocchi per passare al brano successivo o precedente e tenendo premuto per attivare la cancellazione del rumore o la modalità Trasparenza adattiva. La praticità di controllo è letteralmente a portata di dito.

Gli AirPods Pro 2 sono resistenti al sudore e all’acqua con un grado di protezione IPX4, rendendoli perfetti per l’uso durante gli allenamenti o in giornate di pioggia. Puoi concentrarti sulla tua attività preferita senza preoccuparti di eventuali danni agli auricolari.

La custodia di ricarica MagSafe inclusa è ancora più potente della precedente versione. Oltre a ricaricare gli AirPods Pro 2 in modo rapido ed efficiente, offre funzionalità aggiuntive come la “Posizione precisa” per un allineamento perfetto, un altoparlante integrato e un anello per laccetto. La custodia può essere ricaricata utilizzando un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi, offrendo un’ampia scelta di opzioni di ricarica.

Infine, l’autonomia degli AirPods Pro 2 è eccezionale. Con una singola carica, potrai godere fino a 6 ore di ascolto in modalità cancellazione attiva del rumore, un incremento del 33% rispetto alla generazione precedente. La custodia di ricarica MagSafe ti offre ulteriori 30 ore di ascolto, consentendoti di goderti la tua musica per un tempo prolungato senza interruzioni.

E non dimentichiamo infine Siri, l’assistente virtuale di Apple, che è sempre a tua disposizione grazie alla funzione “always-on“. Basta pronunciare “Ehi Siri” per controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate o ottenere indicazioni stradali, tutto semplicemente con la tua voce.

Non lasciarti scappare questa straordinaria occasione per avere gli Apple AirPods Pro 2 a soli 239 euro su Amazon, anziché il prezzo di listino di 299 euro. Offrono un suono straordinario, cancellazione del rumore avanzata, un comfort senza pari e una serie di funzionalità innovative che renderanno l’ascolto della musica un’esperienza indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.