Apple AirPods Pro 2 tornano in OFFERTA su Amazon (-14%)

Se sei alla ricerca di un’esperienza sonora di alta qualità con una cancellazione del rumore straordinaria, allora hai fatto centro con le Apple AirPods Pro 2.

Oggi puoi ottenerle nuovamente a un prezzo scontato su Amazon: solo 239,89 euro invece di 279. Approfitta di questa offerta speciale e scopri come queste cuffie possono trasformare la tua esperienza audio.

Apple AirPods Pro 2: audio di alta qualità

Le AirPods Pro 2 vantano una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Questo significa che quando le indossi, puoi creare una vera e propria oasi di tranquillità, anche in ambienti rumorosi come i mezzi pubblici. Sarai in grado di concentrarti sulla tua musica, i tuoi podcast o i tuoi compiti senza distrazioni indesiderate.

Ma la cancellazione del rumore è solo una parte dell’equazione. Le AirPods Pro 2 sono anche dotate di una funzionalità chiamata “Modalità Trasparenza Adattiva“, che ti consente di rimanere connesso con il mondo circostante. Sarai in grado di percepire i suoni ambientali in modo naturale, ma la modalità adatterà l’intensità dei rumori esterni, proteggendoti dai suoni troppo forti come sirene o rumori di cantiere. Questo equilibrio tra isolamento acustico e consapevolezza dell’ambiente ti dà il controllo su cosa vuoi ascoltare.

Grazie all’audio spaziale personalizzato, le AirPods Pro 2 offrono un’esperienza sonora davvero avvolgente e calibrata su misura per le tue orecchie. Questa caratteristica, insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti farà immergere completamente nella tua musica, nei tuoi film e nei tuoi giochi preferiti. Sarà come se fossi al centro dell’azione.

Le AirPods Pro 2 ti offrono un comfort eccezionale grazie ai cuscinetti in silicone in quattro taglie, inclusa la nuova extra small. Troverai sicuramente la misura perfetta per le tue orecchie, garantendo un isolamento acustico ideale. Inoltre, con il controllo touch, puoi gestire la tua musica e le chiamate con facilità.

Regola il volume scorrendo con il dito, premi una volta per mettere in pausa la musica o rispondere alle chiamate, e tieni premuto per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva o viceversa.

Sia le AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe sono resistenti al sudore e all’acqua con certificazione di grado IPX4. Questo significa che puoi usarle anche durante le tue sessioni di allenamento o sotto la pioggia senza preoccupazioni.

La custodia di ricarica delle AirPods Pro 2 è dotata di funzioni avanzate. Oltre a essere compatibile con MagSafe, offre la funzione “Posizione Precisa”, un altoparlante integrato e un anello per il laccetto. Puoi ricaricarla in vari modi, inclusi un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza audio con le Apple AirPods Pro 2. Approfitta di questo risparmio del 14% su Amazon e scopri come queste cuffie possono trasformare il tuo ascolto quotidiano.

