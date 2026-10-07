Apple AirPods Pro 3 con cancellazione attiva del rumore a 199€

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Apple AirPods Pro 3 a un prezzo straordinario

A questa cifra possiamo dire con assoluta certezza che gli Apple AirPods Pro 3 sono un vero affare. Hanno la nuova architettura acustica con bassi potenti e medi e alti ben bilanciati e ricchi di dettagli. Inoltre sono in grado di equalizzare il suono in modo adattivo e personalizzato in base alla forma specifica del tuo orecchio. Mentre con la cancellazione attiva del rumore potrai ascoltare musica e fare chiamate in qualsiasi posto senza doverti allontanare.

I nuovi inserti in silicone aderiscono perfettamente alla forma delle orecchie rimanendo meglio ancorati e potrai scegliere tra l’altro tra 5 taglie disponibili. Hanno lo switch automatico che ti permette di passare da un dispositivo Apple all’altro e sono addirittura dotati del rivelamento della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate per 50 tipi di allenamento. Inoltre ogni singola ricarica garantisce ben 8 ore di autonomia con ANC attiva e 24 ore con la custodia. In più sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP57.

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