 Apple AirPods Pro 3 con cancellazione attiva del rumore a 199€
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Apple AirPods Pro 3 con cancellazione attiva del rumore a 199€

Gli Apple AirPods Pro 3 con cancellazione attiva del rumore sono scontati del 20% su Amazon con un risparmio di 50 euro.
Apple AirPods Pro 3 con cancellazione attiva del rumore a 199€
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Apple AirPods Pro 3 a un prezzo straordinario

A questa cifra possiamo dire con assoluta certezza che gli Apple AirPods Pro 3 sono un vero affare. Hanno la nuova architettura acustica con bassi potenti e medi e alti ben bilanciati e ricchi di dettagli. Inoltre sono in grado di equalizzare il suono in modo adattivo e personalizzato in base alla forma specifica del tuo orecchio. Mentre con la cancellazione attiva del rumore potrai ascoltare musica e fare chiamate in qualsiasi posto senza doverti allontanare.

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I nuovi inserti in silicone aderiscono perfettamente alla forma delle orecchie rimanendo meglio ancorati e potrai scegliere tra l’altro tra 5 taglie disponibili. Hanno lo switch automatico che ti permette di passare da un dispositivo Apple all’altro e sono addirittura dotati del rivelamento della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate per 50 tipi di allenamento. Inoltre ogni singola ricarica garantisce ben 8 ore di autonomia con ANC attiva e 24 ore con la custodia. In più sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP57.

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Pubblicato il 7 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 ott 2026
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