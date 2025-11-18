Apple AirPods Pro 3 molto più che semplici auricolari, ora a 229€

Indossale per audio stratosferico e dati sul tuo cuore. Le Apple AirPods Pro 3 sono molto più che delle semplici auricolari Bluetooth e abbinate ai tuoi dispositivi di Casa Cupertino, offrono il meglio. Ora sono in offerta prima del Black Friday e con il piccolo sconto il prezzo scende. Falle tue a soli 229 euro invece che a 249 euro e non sprecare l’occasione.

Le Apple AirPods Pro 3 hanno stregato tutti appena sono state annunciate. Finalmente Apple allarga il suo raggio e sì, ti offre un paio di wearable da utilizzare tutti i giorni ma che non si limita alla sola riproduzione della musica. I loro sensori nuovi e avanzati guardano anche alla tua salute. In che modo? Ad esempio rilevano la frequenza cardiaca quando ti alleni e registrano le calorie bruciate su 50 tipi diversi di allenamento. Resistenti sia alla polvere che al sudore e all’acqua, sono il tuo accessorio preferito da indossare in qualsiasi circostanza.

Abbinale al tuo iPhone o al tuo Mac e goditi un audio rivoluzionato. Grazie ai cuscinetti riprogettati e disponibili in 5 misure diverse, il fitting è come su misura ed hai auricolari che aderiscono alla perfezione al tuo orecchio (molto di più rispetto ai modelli precedenti). L’acustica è stata migliorata con una nuova architettura multiporta che rende il suono più ampio e di alta qualità. Pensa che l’equalizzazione adattiva personalizza il suono in base a come ti muovi e a come è fatto il tuo orecchio. Tra le altre caratteristiche:

fino a due volte più efficiente rispetto al passato; suono tridimensionale;

audio adattivo e modalità trasparenza;

autonomia migliorata con 24 ore di utilizzo grazie alla custodia di ricarica;

grazie alla custodia di ricarica; controllo touch;

Ehi Siri sempre disponibile.

Collegati ora su Amazon per acquistare le tue Apple AirPods Pro 3 a soli 229 euro invece che a 249 euro con lo sconto in corso.