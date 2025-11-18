 Apple AirPods Pro 3 molto più che semplici auricolari, ora a 229€
Le Apple AirPods Pro 3 scendono a prezzo strepitoso per un audio spaziale e funzioni innovative... dedicate al cuore.
Tecnologia
Indossale per audio stratosferico e dati sul tuo cuore. Le Apple AirPods Pro 3 sono molto più che delle semplici auricolari Bluetooth e abbinate ai tuoi dispositivi di Casa Cupertino, offrono il meglio. Ora sono in offerta prima del Black Friday e con il piccolo sconto il prezzo scende. Falle tue a soli 229 euro invece che a 249 euro e non sprecare l’occasione.

Le Apple AirPods Pro 3 hanno stregato tutti appena sono state annunciate. Finalmente Apple allarga il suo raggio e sì, ti offre un paio di wearable da utilizzare tutti i giorni ma che non si limita alla sola riproduzione della musica. I loro sensori nuovi e avanzati guardano anche alla tua salute. In che modo? Ad esempio rilevano la frequenza cardiaca quando ti alleni e registrano le calorie bruciate su 50 tipi diversi di allenamento. Resistenti sia alla polvere che al sudore e all’acqua, sono il tuo accessorio preferito da indossare in qualsiasi circostanza.

Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C​​​​​​​

Abbinale al tuo iPhone o al tuo Mac e goditi un audio rivoluzionato. Grazie ai cuscinetti riprogettati e disponibili in 5 misure diverse, il fitting è come su misura ed hai auricolari che aderiscono alla perfezione al tuo orecchio (molto di più rispetto ai modelli precedenti). L’acustica è stata migliorata con una nuova architettura multiporta che rende il suono più ampio e di alta qualità. Pensa che l’equalizzazione adattiva personalizza il suono in base a come ti muovi e a come è fatto il tuo orecchio. Tra le altre caratteristiche:

  • la cancellazione del rumore fino a due volte più efficiente rispetto al passato;
  • suono tridimensionale;
  • audio adattivo e modalità trasparenza;
  • autonomia migliorata con 24 ore di utilizzo grazie alla custodia di ricarica;
  • controllo touch;
  • Ehi Siri sempre disponibile.

Collegati ora su Amazon per acquistare le tue Apple AirPods Pro 3 a soli 229 euro invece che a 249 euro con lo sconto in corso.

Pubblicato il 18 nov 2025

Pubblicato il 18 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
18 nov 2025
