Apple AirPods Pro al miglior prezzo di sempre, ORA

Ed è così che in occasione del Black Friday anche le AirPods Pro trovano una parentesi di sconto extra, tornando dopo molte settimane al di sotto dei 200 euro. Era successo in precedenza nel mese di ottobre, ma il prezzo era tornato presto ad un livello superiore. Nel contesto del Black Friday, però, anche Apple non è sorda alle sirene degli acquisti: una piccola sforbiciata ulteriore, così che il prezzo possa scendere al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro e l’opportunità pre-natalizia possa essere servita. In questi minuti il prezzo raggiunto è addirittura quello migliore di sempre, arrivando ad un -14% che significa quota 197 euro.

AGGIORNAMENTO: il possibile esaurimento delle scorte sta creando qualche problema con il link sulla pagina Amazon. Chi sta cercando Airpods Pro cercando di approfittare degli sconti del Black Friday può far leva anche su quella che è attualmente la miglior offerta disponibile su eBay (213 euro).

Apple AirPods Pro, occasione Black Friday

Gli AirPods Pro sono auricolari Bluetooth top di gamma con cancellazione attiva del rumore e qualità audio eccezionale. Grazie al chip Apple H1 di cui sono dotati, inoltre, tali qualità vanno a braccetto con una buona autonomia, regalando ore di ascolto e di chiamata senza preoccupazioni. Utilizzando l’apposita scatola di protezione, inoltre, l’autonomia può essere estesa addirittura fino a 24 ore con la possibilità di avere fino a 4,5 ore di ascolto consecutivo con una sola ricarica.

La forma è stata modificata rispetto alla prima edizione, cercando così di migliorare ulteriormente l’ergonomia del dispositivo, l’indossabilità e la stabilità dell’auricolare in ogni situazione. L’offerta è disponibile direttamente sulla vetrina Apple di Amazon, con consegna rapida garantita al prezzo che in queste ore è arrivato a 197 euro (il miglior prezzo mai raggiunto).

Va ricordato come i nuovi AirPods Pro abbiano una funzione molto importante a portata di mano: basta un tocco, infatti, per attivare la modalità “trasparenza” che garantisce la possibilità di ascoltare cosa succede attorno a sé, escludendo l’annullamento del rumore ambientale che si ottiene producendo segnali uguali ed opposti a quelli in arrivo dalle aree circostanti. Tale possibilità è molto importante per poter indossare gli auricolari in piena sicurezza, escludendo il massimo isolamento sonoro in quelle situazioni in cui è importante avere l’orecchio vigile sui rumori attorno a sé.

Si tratta inevitabilmente di uno dei regali più ambiti per il Natale 2020, una scelta di massima qualità per quanti sanno apprezzarne tanto il valore tecnologico quanto quello simbolico. Soprattutto a questo prezzo.