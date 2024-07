Apple AirPods PROTAGONISTE per Prime Day 2024: sconto 39%

Non hanno bisogno di presentazioni le Apple AirPods. Queste sono quelle di seconda generazione e sono adatte a chiunque voglia un paio di auricolari Bluetooth che appartengano all’ecosistema di Casa Cupertino. Comode e soprattutto adatte sia ad orecchie piccole che grandi, sono imperdibili. Il modello in questione si ricarica tramite cavo Lightning.

Approfitta dei Prime Day 2024 per risparmiare il 39% sul prezzo di listino e pagarle appena 90€, il prezzo più basso mai visto su Amazon. Non perdere un secondo e aggiungile al tuo carrello con un click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple AirPods, gli auricolari che soddisfano sempre ai Prime Day 2024

Naturalmente le puoi collegare ad iOS, MacOS ma anche Android e così via. Le wearable di casa Cupertino sono le predilette da chi possiede già dei prodotti dell’ecosistema e come biasimarli. Se anche tu rientri in questa categoria, non le perdere di vista perché sono fantastiche.

Sono semi in ear ma non sono affatto ballerine. Una volta che le indossi rimangono ferme e stabili. Puoi anche muoverti e fare una corsetta: non le perderai per strada! Detto questo, ti mettono a portata di orecchie un suono ad alta fedeltà e di qualità per poter ascoltare la musica senza problemi.

Ovviamente hai a disposizione anche i microfoni che sono di ottima qualità per registrare note vocali e stare in chiamata con amici, parenti e colleghi. Se tutto questo non basta richiama l’attenzione di Siri con un comando vocale, gestisci la riproduzione e le telefonate con un tap su una o l’altra auricolare e goditi l’esperienza.

Con la custodia di ricarica arrivi ad avere un’autonomia di circa 24 ore.

Cosa aspetti? Approfitta dello sconto e porta a casa le tue Apple AirPods di seconda generazione ad appena 90€ ai Prime Day 2024.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.