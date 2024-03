Apple AirPods in sconto: scegli tra Lightning e MagSafe

Approfitta degli sconti proposti oggi da Amazon e acquista gli auricolari Apple AirPods originali, di terza generazione, al loro prezzo minimo storico. Puoi scegliere tra la versione con custodia di ricarica Lightning e quella con tecnologia MagSafe. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Senti che sconto: Apple AirPods al minimo storico

Non si tratta delle solite cuffiette, ma di un dispositivo progettato dalla mela morsicata per dare il meglio con i suoi prodotti, in primis con gli iPhone. Integra funzionalità avanzate come il supporto all’audio spaziale personalizzabile, un sensore di pressione utile per controllare i contenuti multimediali e le telefonate, la resistenza al sudore e all’acqua, un’autonomia che arriva complessivamente a 30 ore di ascolto e molto altro ancora. Tutto questo, ovviamente, senza trascurare la qualità del comparto sonoro, sempre all’altezza delle aspettative. Per saperne di più ti consigliamo di leggere la descrizione completa degli auricolari.

Ecco i due sconti disponibili in questo momento per gli Apple AirPods di terza generazione: -20% sul modello con custodia di ricarica Lightning per una spesa che scende a 159 euro (invece di 199 euro) e -10% su quello con MagSafe per un prezzo finale di 189 euro (invece di 209 euro). Approfittane finché sei in tempo.

In entrambi i casi si può contare su vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle oltre 12.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già provato l’articolo, con un voto medio molto alto pari a 4,6/5 stelle.